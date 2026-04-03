Астронавтите от мисията "Артемис 2" ("Артемида 2") изпращат уникални фотографии, улавящи красотата на нашата синя планета, докато екипажът се приближава все повече до Луната, пише Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

NASA

Космическата агенция НАСА публикува днес първите изображения, получени от екипажа, ден и половина след първото изстрелване на астронавти към Луната от повече от половин век насам. Първата снимка, направена от командира Рийд Уайзман, показва част от диска на Земята в един от илюминаторите на капсулата.

Втората показва целия свят с океаните, покрити с пелена от бели облаци.

Предиобед в петък Уайзман и екипажът му са били на 145 000 километра от Земята и бързо са се приближавали към Луната, като до целта им остават още 270 000 километра.

Те би трябвало да достигнат естествения спътник на Земята в понеделник, уточнява Асошиейтед прес.

Снимка: NASA чрез АР/БТА

Тримата американци и един канадец ще обиколят Луната в капсулата си "Орион", ще направят обратен завой и след това ще се върнат директно у дома, без да спират. В четвъртък астронавтите са задействали главния двигател на "Орион", което ги насочи към курса им.

Снимка: NASA чрез АР/БТА

Това са първите лунни пътешественици след екипажа от мисията "Аполо 17" през 1972 г, припомня още Асошиейтед прес.

НАСА разкри плана на мисията "Артемида II": 10 дни около Луната и обратно
ИЗБРАНО
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки) Днес
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки)
16939
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд? Лайф
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд?
4296
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон Корнер
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон
7149
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37% Бизнес
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37%
6442
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара" Impressio
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара"
5897
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова URBN
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова
1849
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки случай“ Trip
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки сл...
3432
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница Вкусотии
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница
3244
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение Zodiac
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение
846