Астронавтите от "Артемис" са вече на половината път до Луната
Четиримата астронавти от мисията "Артемис 2" са на половината път между Земята и Луната и продължават да приближиват небесното тяло, чиято орбита те ще обиколят след няколко дни, съобщи НАСА, цитирана от Франс прес.
Космическият кораб "Орион", с който те летят, е на около 219 000 километра от Земята и трябва да измине още толкова, докато стигне до Луната, сочат данните на НАСА.
"На половината път сме", похвали се космическата агенция на САЩ в социалните мрежи, добавя БТА.
Ден по-рано НАСА публикува първите изображения, получени от екипажа, ден и половина след първото изстрелване на астронавти към Луната от повече от половин век насам.
Първата снимка, направена от командира Рийд Уайзман, показва част от диска на Земята в един от илюминаторите на капсулата.
Втората показва целия свят с океаните, покрити с пелена от бели облаци.
Астронавтите би трябвало да достигнат естествения спътник на Земята в понеделник, уточнява Асошиейтед прес.