7168 Снимка: AP/БТА/NASA

Четиримата астронавти от мисията "Артемис 2" са на половината път между Земята и Луната и продължават да приближиват небесното тяло, чиято орбита те ще обиколят след няколко дни, съобщи НАСА, цитирана от Франс прес.

Космическият кораб "Орион", с който те летят, е на около 219 000 километра от Земята и трябва да измине още толкова, докато стигне до Луната, сочат данните на НАСА.

"На половината път сме", похвали се космическата агенция на САЩ в социалните мрежи, добавя БТА.

Ден по-рано НАСА публикува първите изображения, получени от екипажа, ден и половина след първото изстрелване на астронавти към Луната от повече от половин век насам.

Първата снимка, направена от командира Рийд Уайзман, показва част от диска на Земята в един от илюминаторите на капсулата.

Втората показва целия свят с океаните, покрити с пелена от бели облаци.

Астронавтите би трябвало да достигнат естествения спътник на Земята в понеделник, уточнява Асошиейтед прес.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.