Международен екип от астрономи наблюдава за първи път свръхмасивна черна дупка, която разкъсва звезда далеч от галактическия център, предаде агенция Синхуа, цитирана от БТА. Това поставя под съмнение дългогодишните предположения за това къде се намират черните дупки и как реагират те.

Това явление, известно като "приливно разрушаване" възниква, когато звезда се приближи твърде близо до масивна черна дупка и бъде разкъсана от огромната ѝ гравитация.

Събитието, обозначено като AT 2024tvd, се е случило на около 2600 светлинни години от ядрото на галактиката. Изследователите казват, че никога преди не са виждали толкова ярко радиоизлъчване от черна дупка, която разкъсва звезда на такова разстояние от центъра на галактиката.

Астрономи наблюдаваха как звезда оцелява при среща с черна дупка
Виж още Астрономи наблюдаваха как звезда оцелява при среща с черна дупка

Наблюденията си те описват в публикация в The Astrophysical Journal. За тях астрономите използват няколко от най-мощните радиотелескопа в света, включително ALMA в Чили, Arcminute Microkelvin Imager Large Array (AMI-LA) във Великобритания, както и три апарата в САЩ.

Те установяват два отделни изблика на радиовълни с разлика от месеци, което предполага, че черната дупка не е освободила енергия веднага след унищожаването на звездата, а е отнело време, докато материалът бъде изхвърлен.

Според изследователите наблюдаваното забавяне в освобождаването на енергията показва, че черните дупки могат да демонстрират неочаквано поведение и в резултат на това отново да се реактивират след продължителни периоди на неактивност.

Учените поясняват, че това откритие допринася за по-задълбоченото разбиране на скритата динамика на черните дупки и може да доведе до появата на нови хипотези относно механизмите на тяхното развитие и еволюция, отбелязва Синхуа.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30060
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21207
Случаен минувач спаси от отвличане национал на Русия Корнер
Случаен минувач спаси от отвличане национал на Русия
15540
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
8984
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3736
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1857
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3632
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
37
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1799