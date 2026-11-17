Системата се намира на около 5000 светлинни години от Земята и се състои от бяло джудже и звезда, подобна на Слънцето

465 Снимка: NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI) (Artist Concept)

Астрономи откриха необичайна двойна звездна система, която излъчва мистериозни радиосигнали на всеки осем минути. Наблюденията показват, че в основата на явлението вероятно стои бяло джудже, което обикаля около звезда, подобна на нашето Слънце.

Откритието е описано в научна публикация в списание Nature Astronomy. Изследването е дело на учени от Центъра за радиоастрономически изследвания (ICRAR). Системата носи обозначението GPM J071507−114153 и се намира на около 5000 светлинни години от Земята.

Изследователите смятат, че тя принадлежи към рядка група космически обекти, известни като транзиенти с дълъг период. Засега са известни приблизително дузина подобни системи. Те се характеризират с радиоизлъчване, което периодично се включва и изключва през интервали от няколко минути до няколко часа.

Механизмът зад тези сигнали все още не е напълно изяснен. Новите наблюдения обаче дават важни насоки за произхода им. Екипът анализирал над 100 часа радиоастрономически данни с помощта на суперкомпютър в Западна Австралия. Така учените успели да проследят движението на бялото джудже около неговия звезден спътник.

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"Това е първият път, когато импулсите са достатъчно ясни, за да видим как бялото джудже се движи по орбитата си около своя спътник. Така знаем, че пулсациите идват от област близо до бялото джудже или дори от самото него", обяснява водещият автор на изследването Сам Максуини от университета "Къртин".

Белите джуджета представляват изключително плътни останки от звезди с относително малка маса. Те се образуват, когато подобни звезди изчерпят ядреното си гориво и колабират в края на жизнения си цикъл. Това е и бъдещата съдба на нашето Слънце след няколко милиарда години.

По-масивните звезди могат да се превърнат в неутронни звезди. Те имат изключително силни магнитни полета и се въртят бързо, като излъчват периодични радиоимпулси. Според учените обаче неутронните звезди не могат да се въртят достатъчно бавно, за да обяснят поведението на транзиентите с дълъг период.

Изследването разкрило и още една интересна особеност на системата. Астрономите успели да засекат звездни изригвания на повърхността на звездата, подобна на Слънцето. Това са явления, при които се освобождава голямо количество енергия и плазма. Подобни процеси на нашето Слънце могат да предизвикат геомагнитни бури и полярни сияния на Земята.

"Като допълнителен бонус видяхме и как бялото джудже преминава зад област със силно магнитно поле. Най-вероятно става дума за звезден протуберанс - голяма плазмена структура под формата на примка, която изригва от повърхността на звезда", обяснява съавторът на изследването Наташа Хърли-Уокър, доцент в университета "Къртин".

"Невероятно е, че с помощта на радиовълни можем да откриваме бури върху звезда на повече от 5000 светлинни години от нас", допълва тя.

За откриването на необичайния обект учените използвали радиотелескопа MeerKAT в Южна Африка. След това го изследвали и с оптичната обсерватория W. M. Keck на Хаваите. Изследователите се надяват, че строящата се система от радиотелескопи Square Kilometre Array (SKA) в Австралия и Южна Африка ще позволи откриването на още подобни обекти. Тя трябва да осигури и значително по-подробни наблюдения на техните сигнали.

"Ако вече правим подобни открития с телескопите, които предшестват SKA, представете си колко още звездни системи ще можем да открием и колко по-детайлно ще виждаме техните сигнали, когато телескопите на обсерваторията бъдат напълно изградени", коментира Сам Максуини.

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