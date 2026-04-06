Астрономи откриха необичайна екзопланета, която поставя под въпрос утвърдените теории за формирането на планети. Става дума за газовия гигант TOI 5205b, който обикаля около малка звезда от типа червено джудже.

Откритието е направено преди три години от учени от института "Карнеги". Планетата е с размери, сравними с тези на Юпитер. Това само по себе си не е необичайно, но в този случай тя е почти една четвърт от размера на своята звезда. Това я прави изключително голяма спрямо своя домакин.

При преминаване пред звездата TOI 5205b блокира около 7 процента от нейната светлина. Това е един от най-големите наблюдавани транзити на екзопланета. Заради тези характеристики учените я определят като "забранена", тъй като съществуващите модели не могат да обяснят как подобна планета може да се формира около толкова малка звезда. Червеното джудже има едва около 40 процента от масата на Слънцето.

Нови наблюдения с космическия телескоп "Джеймс Уеб" разкриват допълнителни особености. Резултатите са публикувани в научното издание The Astronomical Journal. Анализът показва, че атмосферата на планетата съдържа по-ниска концентрация на тежки елементи спрямо водород, в сравнение с газовите гиганти в Слънчевата система като Юпитер и Сатурн.

Планетата има и по-ниска металичност спрямо своята звезда. Това означава по-малко количество елементи, по-тежки от водород и хелий. Според водещия автор Анджали Пиет това откритие има значение за разбирането на процесите, които протичат в ранните етапи от живота на звездите и техните планети.

Съществуващите теории предполагат, че планетите се формират от въртящ се диск от газ и прах около новородена звезда. В този диск се образуват ядра, които постепенно натрупват маса. За да се превърне едно тяло в газов гигант, се смята, че то трябва да достигне маса около десет пъти по-голяма от тази на Земята, за да започне бързо да привлича газ.

В случая с TOI 5205b този сценарий изглежда малко вероятен. Около червено джудже не би трябвало да има достатъчно материал за формирането на толкова голямо ядро. Това създава сериозно противоречие с моделите.

Екипът все още няма окончателно обяснение. Една от хипотезите е, че тежките елементи са мигрирали към вътрешността на планетата по време на формирането. "Тези резултати подсказват атмосфера, богата на въглерод и бедна на кислород", казва съавторът Шубхам Канодия.

Откритието показва, че процесите на формиране на планети може да са по-разнообразни, отколкото се смяташе досега. TOI 5205b остава един от най-странните известни светове и продължава да предизвиква въпроси сред астрономите.

