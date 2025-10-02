Учените са регистрирали първи признаци за "загряване на газа между галактиките около 800 милиона години след Големия взрив"

183 Снимка: Istock photo/getty images

Австралийски астрономи установиха, че ранната Вселена е претърпяла процес на загряване още преди формирането на първите звезди, съобщава Синхуа, цитирана от БТА.

Екип от Международния център за радиоастрономически изследвания (ICRAR) е провел наблюдения в търсене на т.нар. "епоха на рейонизация" - период от ранната история на Вселената, за който съществува теоретично описание, но до момента липсваха преки доказателства, посочват от австралийския университет "Къртин", който ръководи проекта.

Учените са регистрирали първи признаци за "загряване на газа между галактиките около 800 милиона години след Големия взрив", пояснява Ридхима Нунхоки, изследовател от ICRAR и водещ автор на първия етап от проучването, публикувано в Astrophysical Journal.

"На базата на събраните данни можем да предположим, че този процес се дължи на енергия, излъчвана от ранни източници на рентгенови лъчи - вероятно свързани с черни дупки и звездни остатъци, разпространяващи се във Вселената", допълва професор Катрин Трот, ръководител на проекта "Епоха на рейонизация" в ICRAR.

Епохата на рейонизация бележи края на т.нар. "тъмни векове" в развитието на Вселената. Тя започва приблизително един милиард години след Големия взрив, когато междупространственият газ преминава от непрозрачен към прозрачен и позволява светлината от първите звезди и галактики свободно да се разпространява из космоса, уточняват учените.

Екипът е използвал телескопа Murchison Widefield Array (MWA), разположен в Радиоастрономическата обсерватория "Мърчисън" на Австралийската организация за научни и промишлени изследвания (CSIRO). Обсерваторията се намира в щата Западна Австралия.

