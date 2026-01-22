Характера на събитията е напълно различен и разкрива колко малко знаем за него

476 Снимка: Georgia State University

Учени успяха да заснемат два изключително редки кадъра на експлодиращи звезди. Изображенията не само са визуално впечатляващи, но и разкриват колко малко всъщност разбираме за тези ужасяващи космически процеси.

Снимките са направени с помощта на CHARA Array - система от телескопи на Университета на щата Джорджия - и показват явление, известно като нова. При него изключително плътен остатък от звезда, наречен бяло джудже, "изсмуква" материя от близка звезда-спътник. Когато натрупаният водород на повърхността на бялото джудже достигне критична маса, се задейства термоядрен взрив.

Новите по същество са естествени водородни бомби, които за секунди освобождават енергия, еквивалентна на тази, която Слънцето ни излъчва за около 100 000 години.

Досега астрономите можеха да наблюдават новите само като внезапни проблясъци на светлина. Разпръснатата материя изглеждаше като една точка и не позволяваше детайлен анализ на ранните етапи на експлозията.

Новите изображения обаче променят това.

"Тези наблюдения ни позволяват да гледаме звездна експлозия в реално време - нещо, което дълго се смяташе за изключително трудно", казва Елиас Айди, водещ автор на изследването, публикувано в Nature Astronomy. "Вече не виждаме просто светкавица, а истинската сложност на процеса."

Ключът към пробива е интерферометрията - техника, при която светлината от множество телескопи се комбинира, за да се постигне разделителна способност, еквивалентна на един гигантски телескоп. Данните от CHARA са допълнени с наблюдения от космическия телескоп Fermi на НАСА, който следи за гама-лъчи, и обсерваторията Gemini в Хавай.

Снимка: Georgia State University

Две нови, два напълно различни сценария

V1674 Herculis е една от най-бързите, наблюдавани досега - достига максимална яркост и угасва само за няколко дни. Данните показват два отделни потока газ, което означава, че взривът не е единично събитие, а поредица от мощни изхвърляния на материя.

Най-изненадващото: тези сблъскващи се потоци са генерирали гама-лъчи, засечени от Fermi - нещо, което обикновено се свързва със свръхнови и черни дупки.

V1405 Cassiopeiae се развива в продължение на повече от 50 дни. През това време бялото джудже се обгръща с огромна сфера от откраднат газ, която поглъща и двете звезди - изключително рядка структура, наречена "обща обвивка".

Когато обвивката най-после се разпада, тя също произвежда гама-лъчев взрив, регистриран от НАСА.

Фактът, че и двете нови излъчват гама-лъчи, показва, че тези събития са далеч по-енергични и сложни, отколкото се смяташе досега.

"Новите са лаборатории за екстремна физика", казва съавторът Лора Чомиук от Мичиганския държавен университет.

"Те ни помагат да свържем ядрените реакции на звездната повърхност, формата на изхвърлената материя и високoенергийната радиация, която наблюдаваме от Земята."

Откритието променя разбирането ни за новите - от "прости" звездни експлозии към многоетапни, динамични процеси, способни да произвеждат едни от най-екстремните явления във Вселената.

