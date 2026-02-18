До края на 2026 г. България ще завърши изграждането на първата в Югоизточна Европа станция от пан-европейския телескоп LOFAR. Така страната ни става съставна част от най-големия радиотелескоп в света за ниски честоти.

Добрата новина

LOFAR ще се управлява от холандския Институт по радио астрономия - ASTRON. Телескопът е съставен от отделни станции с диполни антени. Сигналите от тях се събират в наблюдателни "лъчи", насочвани електронно в различни посоки на северното небе.

Телескопът обединява 52 станции в осем държави и позволява детайлни изследвания на космическото време, образуването на галактики и ранната Вселена.

Като съучредител на европейския консорциум LOFAR ERIC, България се нарежда сред лидерите в радиоастрономията, осигурявайки на научната общност достъп до свръхмодерна инфраструктура и иновативната надстройка LOFAR 2.0.

Така са разпределени станциите от LOFAR
Така са разпределени станциите от LOFAR Снимка: БАН/LOFAR-BG

Комплексът ще се изгради в сърцето на Родопите - в непосредствена близост до НАО "Рожен".

"Нашата цел е да развием възможности за обработка и анализ на LOFAR наблюдения, и да създадем в обозримото бъдеще българска LOFAR станция", заявяват от Институтът по астрономия с НАО - БАН. Астрономите допълват, че са предвидени стажове и обучения за студенти по проекта.

Шефът на роженската обсерватория: На прага сме на научно достижение, което ще промени живота ни
Виж още Шефът на роженската обсерватория: На прага сме на научно достижение, което ще промени живота ни

ИЗБРАНО
Пуснаха нови записи от хижа "Петрохан", не е имало други хора или коли (снимки) Днес
Пуснаха нови записи от хижа "Петрохан", не е имало други хора или коли (снимки)
58518
Свекърва и етърва решиха кои са жените за тримата мъже в "Ергенът" Лайф
Свекърва и етърва решиха кои са жените за тримата мъже в "Ергенът"
36337
Остраненият от Олимпиадата украинец получи 10 милиона дарение за каузата си Корнер
Остраненият от Олимпиадата украинец получи 10 милиона дарение за каузата си
12016
Втори голям завод затваря във Враца, стотици остават без работа Бизнес
Втори голям завод затваря във Враца, стотици остават без работа
24359
Повече от 80 актьори и режисьори с отворено писмо срещу "мълчанието" на "Берлинале" относно "геноцида в Газа" Impressio
Повече от 80 актьори и режисьори с отворено писмо срещу "мълчанието" на "Берлинале" относно "геноцид...
740
Кое е най-натовареното летище в Европа? Trip
Кое е най-натовареното летище в Европа?
1427
Защо да предпочетете да варите яйцата в предварително вряща вода, а не в студена Вкусотии
Защо да предпочетете да варите яйцата в предварително вряща вода, а не в студена
1688
Кои зодиакални знаци винаги привличат пари? Zodiac
Кои зодиакални знаци винаги привличат пари?
863
Оранжев и жълт код за снеговалежи и за силен вятър обяви за днес НИМХ Времето
Оранжев и жълт код за снеговалежи и за силен вятър обяви за днес НИМХ
1410