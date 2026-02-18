Комплексът ще бъде изграден в сърцето на Родопите, в непосредствена близост до НАО "Рожен"

Снимка: БАН/LOFAR-BG

До края на 2026 г. България ще завърши изграждането на първата в Югоизточна Европа станция от пан-европейския телескоп LOFAR. Така страната ни става съставна част от най-големия радиотелескоп в света за ниски честоти.

LOFAR ще се управлява от холандския Институт по радио астрономия - ASTRON. Телескопът е съставен от отделни станции с диполни антени. Сигналите от тях се събират в наблюдателни "лъчи", насочвани електронно в различни посоки на северното небе.

Телескопът обединява 52 станции в осем държави и позволява детайлни изследвания на космическото време, образуването на галактики и ранната Вселена.

Като съучредител на европейския консорциум LOFAR ERIC, България се нарежда сред лидерите в радиоастрономията, осигурявайки на научната общност достъп до свръхмодерна инфраструктура и иновативната надстройка LOFAR 2.0.

Снимка: БАН/LOFAR-BG

Комплексът ще се изгради в сърцето на Родопите - в непосредствена близост до НАО "Рожен".

"Нашата цел е да развием възможности за обработка и анализ на LOFAR наблюдения, и да създадем в обозримото бъдеще българска LOFAR станция", заявяват от Институтът по астрономия с НАО - БАН. Астрономите допълват, че са предвидени стажове и обучения за студенти по проекта.

