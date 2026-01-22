Учудващо е, че все още наистина не беше разбран механизмът, по който се образуват деутероните. Знаехме колко често се случва, но не знаехме защо. Това каза пред БТА д-р Димитър Михайлов от Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Добрата новина

Той е част от екипа, който разкри механизма на образуване на деутероните. Откритието бе публикувано в списание Nature и е направено в рамките на Големия експеримент за сблъсъци на тежки йони (ALICE) в Големия адронен колайдер на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН).

Деутеронът се състои от един протон и един неутрон. Българският екип има ключова роля в анализа на данните от експеримента. Д-р Михайлов е приложил математически модели върху корелационната функция - специален инструмент, който дава информация за "историята" на частиците и как са взаимодействали една с друга.

Ключът към разгадаването на механизма е откриването на характеристичен сигнал - специфична структура в данните, която се появява при разпадни процеси с участието на резонанси. "Това, което наблюдавахме, беше абсолютно същият характеристичен пик, какъвто се вижда при разпада на протон и пион. Това е директно доказателство, че резонансите играят ключова роля в образуването на деутероните", обясни ученият.

Той допълни, че до момента са съществували два подхода за обяснение на образуването на леки ядра. Единият твърди, че те се образуват директно от кварк-глуонната плазма - екстремно гореща материя, възникваща при сблъсъците в колайдера. Другият предполага, че първо се образуват протони и неутрони, които след това се обединяват. Проблемът с втория подход е бил Законът за запазване на енергията - протон и неутрон сами не могат да се свържат без допълнителен механизъм.

Български учен участва в разкриване на загадка за образуването на атомни ядра в екстремни условия
Виж още Български учен участва в разкриване на загадка за образуването на атомни ядра в екстремни условия

Откритието на екипа показва, че ключова роля играят резонансите - възбудени състояния на частиците. Делта-резонансът (възбудено състояние на протона) се разпада на стабилен протон и частица, наречена пион, която отнася излишната енергия. Така се запазва енергията на реакцията и протонът може да се свърже с близък неутрон, образувайки деутерон. "До момента такъв механизъм не беше експериментално доказан", подчерта д-р Михайлов.

По думите на учения, ако разберем как работят тези процеси на микроскопично ниво, можем да разберем и по-мащабни явления - как се формират планетите и как се е развила Вселената като цяло.

На въпрос дали откритието има практическо приложение д-р Михайлов отговори, че то помага в търсенето на тъмната материя. На Международната космическа станция има експеримент, който мери антиматерия в Космоса, а анализът на данните от този експеримент частично се прави във Физическия факултет на СУ, каза той. "Колкото по-добре разбираме как се образува антиматерията, толкова по-точно можем да кажем колко от нея очакваме да достига до Земята", обясни д-р Михайлов.

Експериментът ALICE изследва кварк-глуонната плазма - състояние на материята, което е съществувало в първите микросекунди след Големия взрив. При сблъсъците в Големия адронен колайдер се постигат температури около 100 хиляди пъти по-високи от тези в центъра на Слънцето. Тази плазма се държи като "перфектен флуид", от който след това кварките и глуоните се прегрупират, за да образуват протони и неутрони, обясни той.

Снимка: БТА

На въпрос дали има интерес от страна на младите хора в България към физиката д-р Михайлов отговори, че във Физическия факултет на СУ студенти още от бакалавърска степен участват активно в анализа на данните от експеримента ALICE. По думите му това им позволява да учат не само теория, но и как тя реално се прилага в научната практика.

Работата в международни колаборации като ALICE позволява на българските учени да участват пълноценно в световната наука, независимо от местоположението си. "Когато има интерес, се намира и начин. В момента в България има интерес и има възможности", каза ученият.

ИЗБРАНО
С подписите на Желязков и Тръмп в Давос: България влезе в Съвета за мир (снимки) Днес
С подписите на Желязков и Тръмп в Давос: България влезе в Съвета за мир (снимки)
24781
Марго Роби е обявена за "най-красивата жена в света" Лайф
Марго Роби е обявена за "най-красивата жена в света"
42744
"Станке, ще ти разгонят фамилията". Скандалът от държавното по борба ескалира Корнер
"Станке, ще ти разгонят фамилията". Скандалът от държавното по борба ескалира
20681
Канят гражданите да си купят държавен дълг в пощите и онлайн Бизнес
Канят гражданите да си купят държавен дълг в пощите и онлайн
9149
Отиде си изключителният виолончелист Иван Лалев Impressio
Отиде си изключителният виолончелист Иван Лалев
5564
Хотел в Боровец иска 5 евро за тоалетна Trip
Хотел в Боровец иска 5 евро за тоалетна
9320
Трябва ли да се накисват зърнените култури преди варене Вкусотии
Трябва ли да се накисват зърнените култури преди варене
604
Вселената предупреждава: насоки за 2026 г. за всеки зодиакален знак Zodiac
Вселената предупреждава: насоки за 2026 г. за всеки зодиакален знак
7305
Полярният вихър ще предизвика екстремни зимни условия в САЩ в края на седмицата Времето
Полярният вихър ще предизвика екстремни зимни условия в САЩ в края на седмицата
467