Иновативни повърхностни покрития с възможности за широко приложение в областта на машиностроенето и високите технологии разработват учени от Института по електроника на БАН, съобщава БТА.

Изследователите са подобрили механичните свойства на повърхностни структури от титан с добавени към него бор и въглерод. Получените нови покрития са с много високи стойности на повърхнинната твърдост, както и ниска износоустойчивост, което разкрива набор от нови практически приложения на тези материали.

Разработката е част от проекта "Център за компетентност Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", в който участва екип на Института по електроника.

Изследователите разработиха и ново високоякостно и пластично заваръчно съединение между алуминиева и титанова сплав - пробив, който досега не е описван в научната литература. Иновацията отваря нови хоризонти за приложения в автомобилостроенето, авиацията и космическите технологии.

Втората фаза на проекта "Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии" стартира в края на месец септември. Водеща организация е Техническият университет в Габрово. Предстоящите задачи пред екипа на Института по електроника са свързани с разработка на заваръчни шевове с въведени легиращи елементи, както и модификация на повърхността на титанови и алуминиеви сплави чрез интензивни енергийни потоци.

