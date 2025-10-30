Четири години след като публикува книгата си "Как да избегнем климатична катастрофа", милиардерът и съосновател на Microsoft Бил Гейтс заема драстично различна позиция по темата за околната среда.

В нова публикация в своя блог Гейтс се противопостави на "апокалиптичната визия за климатичните промени", според която "няма нищо по-важно от ограничаването на покачването на температурата".

Бил Гейтс се отказва от борбата с климатичните промени
Виж още Бил Гейтс се отказва от борбата с климатичните промени

"Въпреки че изменението на климата ще има сериозни последици - особено за хората в най-бедните страни - то няма да доведе до гибелта на човечеството", заяви той, омаловажавайки рисковете, за които учените предупреждават от години. "Хората ще могат да живеят и да се развиват на повечето места на Земята в обозримо бъдеще."

Тази промяна в тона е определяна като "изумителна" за милиардер, който е инвестирал милиарди долари за повишаване на осведомеността относно опасностите от глобалното затопляне. Научната общност е категорична - климатичната криза е екзистенциална заплаха, чиито последици вече се усещат по целия свят.

"Няма по-голяма заплаха за развиващите се нации от климатичната криза", коментира пред CNN Майкъл Ман, директор на Центъра за наука, устойчивост и медии към Университета в Пенсилвания.

Новото послание на Гейтс се случва на фона на променящия се политически пейзаж в САЩ, където едрия бизнес масово оттегля подкрепата си за каузи, смятани за либерални или лявоцентристки. Администрацията на Доналд Тръмп започна да премахва активно всякаква информация, свързана с климата, от уебсайтовете на държавните агенции.

Експерти остро разкритикуваха и тезата на Гейтс, че трябва да се помага на бедните хора, вместо да се дава приоритет на борбата с климатичните промени. Според тях това е "фалшива дихотомия", често използвана от климатичните скептици.

"Няма причина да противопоставяме намаляването на бедността на климатичната трансформация", заяви пред CNN Джефри Сакс, директор на Центъра за устойчиво развитие към Колумбийския университет. Той определи публикацията на Гейтс като "безсмислена, неясна, безполезна и объркваща". "И двете цели са напълно постижими, ако лобито на големите петролни компании бъде поставено под контрол", добави Сакс.

На фона на тези изявления, фондът за чиста енергия на Гейтс, Breakthrough Energy, основан през 2015 г., по-рано тази година закри своя отдел за климатична политика.

Самият Гейтс обяви също, че неговата основна фондация, "Gates Foundation", която е управлявала милиарди долари за дарения, свързани с климата, ще бъде закрита до края на 2045 г.

ИЗБРАНО
Почина вечният бохем Иван Тенев Днес
Почина вечният бохем Иван Тенев
21331
Кристина Агилера показва най-тънката си талия до момента, след като отслабна с 22 килограма Лайф
Кристина Агилера показва най-тънката си талия до момента, след като отслабна с 22 килограма
9067
Футболната агония на Ливърпул продължи със срамно отпадане за Купата на лигата Корнер
Футболната агония на Ливърпул продължи със срамно отпадане за Купата на лигата
5154
"Лукойл" прие оферта за продажба на 100% от международните си активи Бизнес
"Лукойл" прие оферта за продажба на 100% от международните си активи
16969
Археологическа находка предоставя нови сведения за мобилността на неандерталците Impressio
Археологическа находка предоставя нови сведения за мобилността на неандерталците
5137
Защо да посетите този красив гръцки остров, който има красиви плажове, а чашата вино струва 3 евро? Trip
Защо да посетите този красив гръцки остров, който има красиви плажове, а чашата вино струва 3 евро?
1447
Алуминиевото фолио има две страни и това съвсем не е случайно Вкусотии
Алуминиевото фолио има две страни и това съвсем не е случайно
189
"Използвайте силата си“: Сезонът на Скорпиона носи страст, тайни и голяма трансформация Zodiac
"Използвайте силата си“: Сезонът на Скорпиона носи страст, тайни и голяма трансформация
493