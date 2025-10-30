Милиардерът омаловажи рисковете в нова публикация, предизвиквайки остра критика от учени, които определиха позицията му като "объркваща" и "опасна"

671 Снимка: AP/БТА

Четири години след като публикува книгата си "Как да избегнем климатична катастрофа", милиардерът и съосновател на Microsoft Бил Гейтс заема драстично различна позиция по темата за околната среда.

В нова публикация в своя блог Гейтс се противопостави на "апокалиптичната визия за климатичните промени", според която "няма нищо по-важно от ограничаването на покачването на температурата".

"Въпреки че изменението на климата ще има сериозни последици - особено за хората в най-бедните страни - то няма да доведе до гибелта на човечеството", заяви той, омаловажавайки рисковете, за които учените предупреждават от години. "Хората ще могат да живеят и да се развиват на повечето места на Земята в обозримо бъдеще."

Тази промяна в тона е определяна като "изумителна" за милиардер, който е инвестирал милиарди долари за повишаване на осведомеността относно опасностите от глобалното затопляне. Научната общност е категорична - климатичната криза е екзистенциална заплаха, чиито последици вече се усещат по целия свят.

"Няма по-голяма заплаха за развиващите се нации от климатичната криза", коментира пред CNN Майкъл Ман, директор на Центъра за наука, устойчивост и медии към Университета в Пенсилвания.

Новото послание на Гейтс се случва на фона на променящия се политически пейзаж в САЩ, където едрия бизнес масово оттегля подкрепата си за каузи, смятани за либерални или лявоцентристки. Администрацията на Доналд Тръмп започна да премахва активно всякаква информация, свързана с климата, от уебсайтовете на държавните агенции.

Експерти остро разкритикуваха и тезата на Гейтс, че трябва да се помага на бедните хора, вместо да се дава приоритет на борбата с климатичните промени. Според тях това е "фалшива дихотомия", често използвана от климатичните скептици.

"Няма причина да противопоставяме намаляването на бедността на климатичната трансформация", заяви пред CNN Джефри Сакс, директор на Центъра за устойчиво развитие към Колумбийския университет. Той определи публикацията на Гейтс като "безсмислена, неясна, безполезна и объркваща". "И двете цели са напълно постижими, ако лобито на големите петролни компании бъде поставено под контрол", добави Сакс.

На фона на тези изявления, фондът за чиста енергия на Гейтс, Breakthrough Energy, основан през 2015 г., по-рано тази година закри своя отдел за климатична политика.

Самият Гейтс обяви също, че неговата основна фондация, "Gates Foundation", която е управлявала милиарди долари за дарения, свързани с климата, ще бъде закрита до края на 2045 г.

