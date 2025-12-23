"Псуването може да служи като достъпен начин да отключим пълния си потенциал, когато е нужна максимална физическа ефективност", твърди д-р Ричард Стивънс от Университета в Кийли

434 Снимка: iStock by Getty Images

Изкрещяването на ругатни повишава физическата работоспособност и стимулира мобилизацията на организма, съобщават Mail Online и БТА, позовавайки се на проучване на британски учени.

Според изследователите това се дължи на факта, че ругатните помагат на хората да преодолеят задръжките си и повишава концентрацията им. Това може да обясни защо изричането им на глас е толкова популярни - особено в ситуации, изискващи физическа издръжливост.

"Тези открития помагат да се разбере защо ругаенето е толкова разпространено", казва д-р Ричард Стивънс от Университета в Кийли, Великобритания. "Изричането на ругатни силно на глас е буквално калорично неутрално, безмедикаментозно, евтино и леснодостъпно средство, с което винаги можем да повишим продуктивността си", уточнява ученият.

Предишни изследвания са показали, че хората, които псуват, се справят по-добре при чисто физически предизвикателства, например да държат ръката си в ледена вода.

В новото проучване, публикувано в American Psychologist, учените провели два експеримента с 192 участници. Във всеки от тях хората повтаряли на всеки две секунди ругатня по свой избор или неутрална дума, докато правят лицеви опори на стол. След това попълвали въпросници за психическото си състояние, включително за положителните емоции, нивото на разсеяност, самочувствието и концентрацията - състояние на пълно потапяне и фокусиране върху дейността.

Анализът показал, че участниците, които ругаели, успели да направят значително повече опори от тези, които повтаряли неутрална дума. Разликата се обяснява с повишената концентрация, намаляване на разсеяността и увеличена самоувереност.

"В много ситуации хората се въздържат - съзнателно или несъзнателно, да използват пълната си сила", обяснява д-р Стивънс. "Ругаенето ни освобождава от социалните ограничения, позволявайки ни да се концентрираме и да се напрягаме повече. Това е леснодостъпен начин да се почувстваме уверени, фокусирани и по-малко разсеяни, докато преодоляваме физически трудности."

Той допълва, че ефектите на ругатните могат да имат полезни приложения в спорта, рехабилитацията и ситуации, изискващи кураж и увереност. "Псуването може да служи като достъпен начин да отключим пълния си потенциал, когато е нужна максимална физическа ефективност", твърди ученият.

Ник Уошмут, докторант в Университета на Алабама в Хънтсвил, САЩ, който също участва в проучването, посочва: "Псуването подобрява физическата ефективност, като помага на хората да се чувстват фокусирани, уверени и по-малко разсеяни. То функционира като проста, евтина и достъпна техника за бързо преодоляване на въздържаността. Повтарянето на ругатни в ключови моменти, особено когато сме извън зоната си на комфорт, може да бъде стратегически инструмент."

Друго скорошно проучване показва, че най-много се псува в САЩ, след това - във Великобритания, а на трето място се нареждат австралийците.

