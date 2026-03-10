Според публикация на "Гардиън" в града вече се наблюдава и недостиг на защитни маски

Жители на Техеран съобщават за необичайни валежи от тъмна, мазна течност, описвана като "черен дъжд". Явлението се появява след въздушни удари на Израел срещу петролна инфраструктура в иранската столица, които предизвикаха огромни пожари и гъсти облаци дим.

Според информация на "Тайм" изгарянето на петролни продукти е издигнало във въздуха големи количества сажди и химически съединения. При последвалите валежи част от тези частици са се смесили с дъждовната вода и са паднали обратно върху града и околните райони.

Местни жители съобщават за проблеми с дишането, главоболие, дразнене на очите и гърлото, както и кожни реакции. "Нещо като черно чудовище погълна небето над Техеран", разказва местна жителка на име Лейла пред списанието.

Представители на Иранския Червен полумесец предупредиха населението, че валежите могат да бъдат силно киселинни и потенциално опасни. Според организацията подобен дъжд може да предизвика химически изгаряния на кожата и сериозни увреждания на дихателната система.

Журналистът на CNN Фред Плайтген публикува кадри от района, на които се вижда тъмна вода, покриваща улиците и смесена с нефтени остатъци. По думите му дъждовната вода изглежда "наситена с петрол".

Video geolocated by CNN shows a large fire burning near a petrol storage facility in northeastern Tehran on Saturday. The Israeli military said it struck fuel storage sites in the city that evening. Follow live updates: https://t.co/dGpmK4mLor pic.twitter.com/yHspVnEEFR — CNN (@CNN) March 8, 2026

Според специализираното издание AirQualityNews подобни валежи могат да достигнат киселинност около pH 4.0 - стойност, сравнима с тази на ябълковия оцет. Освен това в тях вероятно се съдържат въглеводороди, полициклични ароматни въглеводороди, серен диоксид и азотни оксиди - вещества, които могат да имат сериозни екологични и здравни последици.

Пожарите са възникнали след удари по четири петролни депа и логистичен обект за горива, при които според местни данни са загинали шест души.

Огромните пламъци и облаци дим са се издигнали на километри във въздуха, а някои местни журналисти описват ситуацията като "апокалиптична".

Според публикация на "Гардиън" в града вече се наблюдава и недостиг на защитни маски, тъй като замърсяването на въздуха се е увеличило значително след инцидента. Местни жители призовават международната общност да обърне внимание на последствията за цивилното население.

Към днешна дата небето над Техеран изглежда по-чисто и ясно, споделят наблюдателите.

Tehran, March 8, 2026:

• No fuel

• No airports

• No life

Signs of surrender are starting to show in Iran. This is what the mullahs did to beautiful Iran.



A B-1 bomber passed through here. pic.twitter.com/jKOX1gCiZy — أحمد خليفة (@_A_khalifa) March 8, 2026

