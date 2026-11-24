Изстрелването беше осъществено от Френска Гвиана, а мисията продължи 2 часа и 4 минути

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Европейската ракета носител "Ариана 6" успешно осъществи десетия си полет, предаде АФП.

Отбелязвайки десети успешен старт от общо десет, ракетата, изстреляна от космическия център в Куру, Френска Гвиана, е извела в ниска околоземна орбита още 36 спътника от интернет мрежата "Амазон Лео" (Amazon Leo), се посочва в прессъобщение на компанията "Арианспейс" (Arianespace).

Мисията - петата за ракетата носител "Ариана 6" през 2026 г., е продължила 2 часа и 4 минути от излитането до отделянето на последните спътници, изведени на височина от около 460 километра.

"С общо 136 спътника "Амазон Лео", изведени в орбита през тази година, "Арианспейс" преминава към нов етап в разгръщането на това амбициозно съзвездие", посочиха от компанията.

Съзвездието от спътници на "Амазон" има за цел да предостави "бърза и надеждна интернет връзка" на населението, което понастоящем няма достъп до съществуващите мрежи.

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Four boosters. One powerful liftoff! Relive the moment Ariane 6 lifted off from Europe's Spaceport in French Guiana for its 10th flight! Powered by four P160C solid rocket boosters, Ariane 6 began its VA271/LE-04 mission carrying 36 Amazon Leo satellites into low Earth orbit. Watch the liftoff again! Want more of VA271/LE-04 mission? Watch the live: https://t.co/JIbJtxrypY #LaunchingAmbitions #Ariane6 @AmazonLeo @ArianeGroup @esa @CNES @EuropeSpacePort — Arianespace (@Arianespace) November 24, 2026

"Тази десета мисия на "Ариана 6" свидетелства за нарастващата производствена мощност", каза изпълнителният директор на "АрианГруп" (ArianeGroup) Кристоф Брюно, цитира го БТА.

Използваната в тази мисия ракета носител е в най-мощната си конфигурация с четири ускорителя, наречена по този повод "Ариана 64". Тази ракета е приблизително два пъти по-мощна от версията "Ариана 62", която се използва от 2024 г.

Това е четвъртият полет на ракетата в конфигурацията "Ариана 64".

От своя първи полет през юли 2024 г. ракетата носител "Ариана 6" е изпълнила различни мисии, сред които извеждането на спътници от глобалната навигационна система "Галилео" (Galileo), както и на сателити за метеорологични прогнози и наблюдение на Земята, припомня АФП

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