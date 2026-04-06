Астронавтите са преминали специално обучение по геология. Те трябва да разпознават и описват ключови обекти на земния спътник

Астронавтите от мисията "Артемида II" ("Артемис II") на НАСА се очаква да достигнат обратната страна на Луната около 21 часа българско време на днешния ден. Полетът ще ги отведе по-далеч в космоса от всеки човек досега. Очаква се първите изображения от далечната страна на земния спътник да бъдат достъпни на следващия ден.

Мисията стартира в ранните часове на четвъртък и протича по план. На борда на кораба "Орион" се намират трима американци и един канадец. Очаква се екипажът да постави нов рекорд за най-голямо разстояние от Земята, пише "Гардиън".

"Земята изглежда доста малка, а Луната определено става все по-голяма", съобщава пилотът Виктор Глоувър, след като корабът извършва ключова маневра за напускане на земната орбита.

Това е първият пилотиран полет към Луната от повече от 50 години. Мисията продължава програмата "Аполо", която приключва през 1972 година.

Полетът вече изпраща ценни данни и изображения. В същото време екипажът съобщава за проблем с една от ключовите системи на кораба - тоалетната. Тя е спряла да работи нормално малко след изстрелването и функционира само частично.

Инженерите предполагат, че причината е лед, който блокира системата. Засега астронавтите използват резервни торби за събиране на урина. Системата остава използваема за други нужди. Представители на НАСА отбелязват, че подобни проблеми са често срещани при космическите мисии.

"Космическите тоалетни са предизвикателство, което всички разбират", казва Деби Корт, заместник-ръководител на програмата "Орион". Ръководителят на мисията Джон Хъникът допълва, че екипажът е подготвен за подобни ситуации. "Те са добре. Обучени са да се справят", казва той.

Въпреки техническите затруднения настроението на борда остава високо. Командирът Рийд Уайзман споделя, че връзката със семейството му е била силен емоционален момент. "Намираме се толкова далеч, но за миг отново бях със семейството си. Това беше най-великият момент в живота ми", казва той.

Екипажът вече наблюдава ключови обекти на лунната повърхност. Сред тях е басейнът Ориентале, известен като "Големия каньон" на Луната. Астронавтката Кристина Кох отбелязва, че това е едно от най-вълнуващите наблюдения. "Никой човек досега не е виждал този кратер по този начин", казва тя.

Астронавтите са преминали специално обучение по геология. Те трябва да разпознават и описват ключови обекти на Луната, включително кратери и древни лавови потоци.

При най-близкия подход корабът ще се намира на около 6400 километра от лунната повърхност. Това ще позволи на екипажа да наблюдава почти цялата Луна - включително полярните региони.

Планираният обход около Луната ще продължи около шест часа. По време на него астронавтите ще извършват наблюдения с просто око и с камери на борда. Очакват се уникални изображения на обратната страна на Луната, която остава трудно достъпна за наблюдение.

Мисията "Артемида II" е част от по-широка програма за завръщане на хора на Луната. Целта е създаване на постоянна база и подготовка за бъдещи мисии в дълбокия космос. НАСА планира да прати хора около южния полюс на Луната през 2028 година.

