На 8 октомври Европейската космическа агенция (ЕКА) обяви, че два нейни апарата в орбита около Марс - ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) и Mars Express - са успели да заснемат обекта 3I/ATLAS, когато той е преминал на около 18 милиона мили от тях. Снимките са направени на 3 октомври, когато обектът се е намирал най-близо до Червената планета.

На кадрите от камерата CaSSIS на TGO се вижда ярка движеща се точка - това е комата на 3I/ATLAS, която според учените принадлежи на комета с междузвезден произход. Комата представлява сияещ облак от газ и прах, който се образува, когато ядрото на кометата се нагрее при приближаване към Слънцето и започне да отделя вещества. Диаметърът ѝ се изчислява на няколко хиляди мили, докато самото ядро е по-малко от една миля.

"Въпреки че нашите апарати са предназначени за наблюдение на повърхността на Марс, а не на тъмното небе, резултатът е впечатляващ," коментира Колин Уилсън, научен ръководител на проектите Mars Express и ExoMars. "Очакваме с интерес какво ще разкрие по-задълбоченият анализ."

☄️ #3I/ATLAS comet update!



On 3 October, our ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) turned its eyes towards interstellar comet 3I/ATLAS as it passed close to Mars.



Together with Mars Express, ExoMars TGO had the closest view of the comet of all of our spacecraft. It looked towards the… pic.twitter.com/HJE1CeaEwq — European Space Agency (@esa) October 7, 2025

Наблюдението е било изключително предизвикателно - кометата е била от 10 000 до 100 000 пъти по-бледа от обичайните цели на камерата, отбелязва Ник Томас, ръководител на екипа на CaSSIS. Самото ядро не е било различимо, тъй като би било "толкова трудно за засичане, колкото е мобилен телефон на Луната, видян от Земята," обяснява ESA.

В същото време Mars Express също е заснел обекта, но изображенията все още се анализират. Неговата камера е имала по-кратка експозиция - само 0,5 секунди, в сравнение с 5 секунди при TGO.

Новината идва ден след спекулации, че марсоходът Perseverance на НАСА е уловил 3I/ATLAS като размазан цилиндричен обект. Известният астроном Ави Льоб предположи, че това може да е самата комета — или дори нещо изкуствено. Други учени, включително астрофизикът Дейвид Кипинг и астрофотографът Симеон Шмаус, обаче отхвърлиха теорията, като посочиха, че става дума за спътника на Марс - Фобос, който изглеждал издължен заради дългата експозиция.

Интересът към 3I/ATLAS остава огромен. Това е едва третият известен междузвезден обект, преминал през нашата Слънчева система, и вероятно е на повече от 7 милиарда години - над три милиарда по-стар от Слънцето. Смята се, че идва от регион близо до центъра на Млечния път, изхвърлен оттам вследствие на гравитационно взаимодействие с преминаваща звезда.

Изследването на 3I/ATLAS дава безпрецедентна информация за химичния състав на други звездни системи. Кометата показва съотношение на въглероден диоксид към вода, което силно се различава от това при познатите комети, и дори е променила цвета си, преди да изчезне зад Слънцето.

Анализът на всички събрани данни ще отнеме години, но ЕКА планира допълнителни наблюдения чрез мисията Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE). Очаква се снимките да бъдат особено ценни, тъй като ще покажат обекта в най-активната му фаза - непосредствено след преминаването му покрай Слънцето.

