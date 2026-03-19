Двама астронавти от Международната космическа станция (МКС) извършиха космическа разходка, която беше отложена през януари в последния момент поради здравословни проблеми, засягащи член на екипажа, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение на НАСА.

МКС

Астронавтите на НАСА Джесика Меир и Крис Уилямс са прекарали около седем часа извън станцията, извършвайки подготвителна работа за инсталирането на нов слънчев панел, съобщи американската космическа агенция.

Това беше първата космическа разходка за Уилямс, четвъртата за Меир и 278-ата в историята на МКС. Работата първоначално беше планирана за началото на годината, но беше отменена поради здравословни проблеми, засягащи член на екипажа.

От НАСА тогава съобщиха, че се е наложило първо да отменят космическата разходка. След това беше взето решение целият четиричленен екипаж да се прибере по-рано от планираното.

От американската космическа агенция отказаха да назоват името на астронавта, който е имал проблем, както и да предоставят повече подробности за инцидента, съобщава БТА.

Първата медицинска евакуация от МКС продължава да повдига въпроси
Виж още Първата медицинска евакуация от МКС продължава да повдига въпроси

След безпрецедентното решение на НАСА, капсулата "Дракон" на компания "Спейс Екс", превозваща американските астронавти Зина Кардман и Майк Финки, японеца Кимия Юи и руснака Олег Платонов, се приводни успешно край бреговете на Калифорния в Тихия океан през януари.

Така за първи път в историята на МКС НАСА върна екипаж на Земята преждевременно, а Меир и Уилямс са част от новия екипаж на борда на станцията, уточнява ДПА.

Вижте първия нов влак "Шкода", пристигнал на Централна гара в София (снимки) Днес
Вижте първия нов влак "Шкода", пристигнал на Централна гара в София (снимки)
66955
Чък Норис почина на 86 години Лайф
Чък Норис почина на 86 години
25585
ЦСКА с ново спиращо дъха видео за стадиона, Сектор "Г" ще е уникален за България Корнер
ЦСКА с ново спиращо дъха видео за стадиона, Сектор "Г" ще е уникален за България
9379
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол Бизнес
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол
2854
Гениален художник е прадядо на Никита Михалков и Андрей Кончаловски Impressio
Гениален художник е прадядо на Никита Михалков и Андрей Кончаловски
12454
Готическото сърце на Полша: пътешествие из средновековните тайни на Торун Trip
Готическото сърце на Полша: пътешествие из средновековните тайни на Торун
5790
Кои морски дарове е по-добре да купувате замразени Вкусотии
Кои морски дарове е по-добре да купувате замразени
888
Мартенският Овен: Лидерска енергия, интуиция и силен характер Zodiac
Мартенският Овен: Лидерска енергия, интуиция и силен характер
455
Облачна и дъждовна ще бъде съботата Времето
Облачна и дъждовна ще бъде съботата
0