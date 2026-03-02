Една от най-масивните известни звезди във Вселената е на прага на катастрофална развръзка. Екип астрономи съобщава в изследване, публикувано в списание Nature Astronomy, че обектът вероятно е в последен етап от еволюцията си и може да избухне като мощна свръхнова. Алтернативният сценарий е директен колапс в черна дупка заради огромната му маса.

Става дума за звездата WOH G64, открита преди около пет десетилетия и класифицирана като червен свръхгигант с маса приблизително 30 пъти по-голяма от тази на Слънцето. Още по-впечатляващ е размерът ѝ - радиусът ѝ надхвърля 1500 слънчеви радиуса. Ако беше поставена в центъра на Слънчевата система, тя би се разпростирала отвъд орбитата на Юпитер.

Звездата се намира на около 165 000 светлинни години от Земята в Големия Магеланов облак - спътникова галактика на Млечния път и активен регион на звездообразуване. Макар да е едва на около 5 милиона години - изключително млада в сравнение със Слънцето, което е на 4,6 милиарда години - масивните звезди живеят кратко и изгарят бързо ядреното си гориво.

С възрастта си WOH G64 е изчерпала водорода в ядрото си и е преминала към изгаряне на хелий. Това е довело до разширяване на външните ѝ слоеве и охлаждане на повърхността, което обяснява червения ѝ цвят. През 2014 г. обаче астрономите регистрират рязка, но плавна промяна в цвета и температурата ѝ в рамките на по-малко от година - индикация, че звездата може да се трансформира в жълт хипергигант, още по-рядък и краткотраен етап от звездната еволюция.

Според водещия автор Гонсало Муьос-Санчес от Националната обсерватория в Атина жълтите хипергиганти са изключително редки, тъй като представляват преходна фаза между червен свръхгигант и свръхнова. Потвърдените обекти от този тип са едва няколко десетки.

Една от хипотезите е, че трансформацията е настъпила след изхвърляне на значителна част от външните слоеве на звездата, вероятно под влияние на звезда-спътник, с която образува двойна система. Възможно е взаимодействието между двете звезди да е довело до формиране на обща обвивка от водород, обгръщаща и двата обекта. Не се изключва обаче и вариантът промяната да е резултат от вътрешни процеси в самата звезда.

Краят на WOH G64 остава трудно предсказуем. Тя може да избухне като свръхнова, да колабира директно в черна дупка или дори да се слее със своя спътник. Според изследователите това ще се случи "скоро" в космически мащаб - в рамките на стотици до хиляди години.

Наблюдението на подобна трансформация в реално време е изключително рядко явление и дава ценна информация за съдбата на най-масивните звезди, чиято еволюция все още крие значителни неизвестни.

