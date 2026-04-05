Астронавтите от "Артемис" напуснаха орбитата на Земята и се отправиха на мисия към Луната. Това се случва за първи път от края на програмата "Аполо" преди повече от половин век и стана факт, след като космическият кораб "Орион" успешно изпълни критично важна маневра за ускорение, насочвайки се към най-близкия съсед на нашата планета, съобщиха от НАСА.

Успешното напускане на земната орбита бе реализирано чрез шестминутно задействане на главния двигател на обслужващия модул - маневра, известна в космическата навигация като "транслунно впръскване" (translunar injection). Благодарение на това ускорение екипажът в състав Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох от НАСА и канадския астронавт Джереми Хансен успя да преодолее гравитационното притегляне на Земята и да започне своята траектория към Луната.

"Днес, за първи път от "Аполо 17" през 1972 г., хора напуснаха земната орбита. Рийд, Виктор, Кристина и Джереми вече са на прецизна траектория към Луната", заяви д-р Лори Глейз, временно изпълняващ длъжността асоцииран администратор в централата на НАСА във Вашингтон.

Тя подчерта, че всеки етап от мисията е от критично значение за бъдещето на програмата "Артемис" и подготовката за по-нататъшното изследване на космоса.

"Предстоят ни осем дни интензивна работа, но това е голям момент и се гордеем да го споделим със света", добави Глейз.

Мисията започна на 1 април в 18:35 ч. местно време, когато мощната ракета SLS (Space Launch System) изведе кораба "Орион" от историческата площадка 39B в космическия център "Кенеди", Флорида. Планът предвижда 10-дневен тестов полет, който да провери всички системи на кораба в реални условия с екипаж на борда.

Астронавтът Кристина Кох е осветена от екран в затъмнената кабина на космическия кораб "Орион" Снимка: AP/БТА/NASA

След достигането на космическото пространство, "Орион" разгърна своите слънчеви панели, за да осигури енергийна независимост на апарата. Екипажът вече премина през серия от важни технически изпитания, включително демонстрация на ръчно пилотиране. По време на полета бяха изстреляни и четири малки спътника (CubeSats), които ще изпълняват самостоятелни научни задачи.

Освен техническите проверки, астронавтите вече преминаха и през първите периоди за почивка и физически упражнения, като същевременно успяха да отстранят дребни неизправности в битовите системи на борда.

Снимка на Луната, направена от екипажа на "Артемис" Снимка: AP/БТА/NASA

Кулминацията на мисията се очаква в понеделник, 6 април, когато "Артемис II" ще извърши прелитане край Луната. По време на тази маневра астронавтите ще направят фотографии с висока разделителна способност и ще предоставят директни наблюдения на лунната повърхност.

Командирър Рийд Уайзман гледа през един от прозорците на главната кабина на космическия кораб „Орион“ назад към Земята, докато екипажът пътува към Луната Снимка: AP/БТА/NASA

Специален фокус ще бъде поставен върху райони от обратната страна на Луната, които никога не са били виждани директно от човешко око. Учените очакват специфичното осветление по време на прелитането да разкрие нови детайли за релефа, хребетите и дълбочината на кратерите в тези мистериозни зони.

След приключване на лунните наблюдения "Орион" ще се насочи обратно към Земята, като планираното приземяване е в Тихия океан, край бреговете на Сан Диего.

Тази мисия се счита за крайъгълен камък в новата "Златна ера" на космическите изследвания, полагайки основите не само за постоянно човешко присъствие на Луната, но и за бъдещите пилотирани полети до Марс.

Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

