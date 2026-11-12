Учените подозират, че орбитата ѝ е била променена от невидим съсед

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Газовият гигант TOI-2535 b, намиращ се на около 1000 светлинни години от Земята, внезапно престанал да преминава пред своята звезда. Учените смятат, че друга, все още неоткрита планета променя орбитата му под въздействието на гравитацията си.

Астрономите проследяват TOI-2535 b с космическия телескоп TESS на НАСА от 2019 г. насам. Планетата е т.нар. "горещ Юпитер" - газов гигант, който обикаля изключително близо до своята звезда. Една пълна обиколка отнема малко повече от осем дни.

Наблюденията обаче разкрили необичайно поведение. При всяко преминаване пред звездата яркостта ѝ намалявала все по-слабо, а самият транзит се случвал ту по-рано, ту по-късно от очакваното. През 2026 г. планетата изобщо не се появила в предвидения момент.

В ново изследване, публикувано в списание The Astrophysical Journal Letters, международен екип предлага обяснение. Според учените в системата вероятно има втора планета, която чрез гравитационното си въздействие променя наклона на орбитата на TOI-2535 b. В резултат тя постепенно излиза от зрителната линия между Земята и звездата.

"Смятаме, че Вселената прилича на часовников механизъм, в който всичко е подредено и се случва регулярно. Но това не е така", коментира Самюъл Ий от Калифорнийския университет в Лос Анджелис, водещ автор на изследването.

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Той определя случая като най-екстремния пример за подобно взаимодействие, наблюдаван досега. Двете планети си влияят толкова силно, че орбитата на известния газов гигант се накланя бързо и транзитите му изчезват от наблюденията.

Горещите Юпитери са сред стотиците открити досега екзопланети. Обикновено обаче те нямат близък съсед, който да променя толкова съществено орбитата им.

Откритието може да помогне на учените да разберат как се формират тези газови гиганти и как се озовават толкова близо до звездите си. Една от хипотезите е, че сближаване с друг обект ги изпраща по силно елиптична орбита, след което гравитацията на звездата постепенно ги привлича навътре. Друга предполага, че взаимодействията в газовия и прахов диск около младата звезда водят до необичайния наклон.

Според Ий наличието на близък съсед при TOI-2535 b подсказва, че планетата вероятно е мигрирала постепенно към звездата си, вместо да бъде изхвърлена към нея при еднократно гравитационно взаимодействие. Това може да е рядък, но важен механизъм за образуването на горещите Юпитери.

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