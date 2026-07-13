Планетата се намира в обитаемата зона, където температурите позволяват съществуването на течна вода на повърхността

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Астрономи смятат, че една от най-близките известни екзопланети до Слънчевата система е много по-подобна на Земята, отколкото показваха първоначалните оценки. Нов анализ сочи, че планетата GJ 3378b може да бъде сред най-обещаващите близки кандидати за търсене на живот.

GJ 3378b се намира на около 25 светлинни години от Земята и обикаля около червено джудже. Това е тип звезда, който е значително по-малък и по-студен от Слънцето. Планетата се намира в обитаемата зона, където температурите позволяват съществуването на течна вода на повърхността.

Първоначално учените изчисляваха, че масата на GJ 3378b е поне пет пъти по-голяма от тази на Земята. Това я поставяше в категорията на т.нар. суперземи. Според тези оценки планетата вероятно би имала много силна гравитация и изключително плътна атмосфера, което би намалило значително шансовете за съществуване на живот.

Ново изследване, публикувано в научното списание The Astrophysical Journal, обаче стига до различен извод. Екип от Калифорнийския университет в Ървайн изчислява, че масата на планетата е приблизително два пъти по-голяма от земната.

"Това откритие е особено вълнуващо. Планетата е един от най-близките ни космически съседи. Двадесет и пет светлинни години звучат много, но Млечният път е с диаметър около 100 000 светлинни години. В този смисъл тя е буквално наш съсед", казва ръководителят на изследването Пол Робъртсън, доцент по астрономия в Калифорнийския университет в Ървайн.

Въпреки обещаващите резултати учените подчертават, че все още не е ясно дали GJ 3378b действително може да поддържа живот. Един от най-важните въпроси е дали планетата има атмосфера и дали тя е достатъчно плътна, за да защитава повърхността от силното излъчване на звездата.

"Ако намалим Земята до размера на ябълка, атмосферата ѝ би била приблизително дебела колкото кората на ябълката", обяснява Робъртсън. По думите му именно този фин баланс позволява едновременно наличието на течна вода, подходящо атмосферно налягане и защита от космическата радиация.

Учените обръщат внимание и на друг важен фактор. Червените джуджета често изхвърлят мощни звездни изригвания. Тъй като обитаемата зона около тях е много по-близо до звездата, подобни изригвания могат да разрушат атмосферата на планетите и да затруднят възникването на живот. Освен това такива планети често са приливно заключени. Това означава, че едната им страна е постоянно обърната към звездата, а другата остава в непрекъсната тъмнина.

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