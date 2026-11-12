AlphaGenome 2 е обучен с над 107 милиона клетъчни профила и може да помогне за разкриването на генетичните механизми зад заболяванията

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Google DeepMind представи AlphaGenome 2 - нов модел с изкуствен интелект, който прогнозира как ДНК последователностите и промените в тях влияят върху различните видове клетки. Разработката трябва да помогне на учените да установяват в кои клетки действат определени генетични изменения и как могат да допринасят за развитието на заболявания. За разлика от първоначалния AlphaGenome, който анализираше предимно обобщени данни за тъкани, новата система отчита особеностите на конкретни клетъчни типове и състояния.

Повечето клетки в организма на един човек съдържат практически една и съща ДНК, но използват различни части от генетичната информация. Именно активирането и потискането на определени гени позволява на клетките да изпълняват различни функции — например в сърцето, мозъка или имунната система. Значение имат не само участъците, които кодират белтъци, но и регулаторните области, определящи кога, къде и колко активно работят гените. Промени в тези области могат да нарушат клетъчните процеси, а ефектът им понякога се проявява само в определен вид клетки.

AlphaGenome 2 приема ДНК последователност с дължина около един милион нуклеотида заедно с информация за биологичния контекст - тъкан, клетъчен тип или състояние. Така системата може да предсказва как един и същ генетичен участък действа в различна клетъчна среда. За обучението са използвани данни от човешки и миши проби, включително над 107 милиона профила на отделни клетки, обхващащи 68 вида тъкани. Моделът прогнозира активността на гените и други характеристики, свързани с регулирането на генома, които помагат да се оцени въздействието на генетичните изменения.

Важна възможност е работата с нови клетъчни състояния без допълнително обучение на модела. Изследователите могат да подадат данни от секвениране на РНК на отделни клетки, получени дори от няколко десетки клетки. Системата използва тази информация, за да изгради представяне на клетъчното състояние и да прогнозира ефекта на промени в ДНК. Това позволява да бъдат изследвани състояния, свързани със заболяване, имунен отговор или развитие на организма, които не са присъствали в първоначалните обучаващи данни.

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AlphaGenome 2 вече е достъпен за некомерсиални научни изследвания чрез програмния интерфейс AlphaGenome API, а достъпът за комерсиални изследвания засега е ограничен до затворена предварителна програма. Новият модел разширява възможностите на първата версия, като добавя по-подробен анализ на клетъчните различия. Прогнозите му могат да насочват учените към обещаващи генетични варианти и последващи експерименти, но сами по себе си не доказват причината за дадено заболяване. Разработчиците подчертават, че моделите AlphaGenome са предназначени за изследователска работа и не са валидирани или одобрени за клинична употреба и диагностика.

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