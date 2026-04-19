Хуманоиден робот не само надбяга хората на полумаратона в Пекин днес, но и бе по-бърз от световния рекорд в тази дисциплина, предадоха Ройтерс, ТАСС и БТА.

Китай

"Шандян" (Мълния) "пробяга" дистанцията от 21 километра в китайската столица за 50 минути и 26 секунди - под световния рекорд при мъжете, който е 56 минути и 42 секунди. За сравнение, победителят при хората Чжао Хайцзе измина разстоянието за 1 час 7 минути и 47 секунди.

Впечатляващо е и подобрението, демонстрирано от хуманоидните роботи спрямо първото им участие миналата година. Времето на победителя е над три пъти по-малко от това на тогавашния шампион - 2 часа и 40 минути.

Снимка: AP/БТА

Като цяло контрастът между полумаратона в Пекин през 2026-а и този от 2025 г. е поразителен, отбелязва Ройтерс.

Снимка: AP/БТА

Над 100 хуманоидни роботи, китайско производство, сега "се надбягваха" с хората, докато преди година много от 20-те участници изобщо не успяха да стартират, а повечето - не завършиха.

Снимка: AP/БТА

Съгласно правилата роботите трябва да са високи между 75 и 180 сантиметра. За да бъдат избегнати инциденти, хората и машините бягаха по отделни трасета.

Снимка: AP/БТА

 
Стотици изпратиха Кирил Икономов, който вече композира хитове за небесната сцена (снимки) Днес
Стотици изпратиха Кирил Икономов, който вече композира хитове за небесната сцена (снимки)
39444
Един живот в сянката на голяма трагедия - Доди ал Файед и последният му ден с Даяна Лайф
Един живот в сянката на голяма трагедия - Доди ал Файед и последният му ден с Даяна
11470
Дебютът на първата жена-треньор в Бундеслигата не мина по план Корнер
Дебютът на първата жена-треньор в Бундеслигата не мина по план
2686
Лавров: Дошло е време за разговор със САЩ относно бъдещите ни икономически връзки Бизнес
Лавров: Дошло е време за разговор със САЩ относно бъдещите ни икономически връзки
15505
Крилата й са отрязани и после я обвиняват, че не знае как да лети Impressio
Крилата й са отрязани и после я обвиняват, че не знае как да лети
7800
В замъка с мрачна нацистка тайна и заровена златна мистерия Trip
В замъка с мрачна нацистка тайна и заровена златна мистерия
5771
Аспержите - любимият зеленчук на едни от най-забележителните крале на Франция Вкусотии
Аспержите - любимият зеленчук на едни от най-забележителните крале на Франция
110
Очаква ни слънце преди обяд и разкъсана облачност в следобеда на неделния ден Времето
Очаква ни слънце преди обяд и разкъсана облачност в следобеда на неделния ден
0