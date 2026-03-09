Институт GATE ще бъде домакин на учредяването на Национален хъб на Мисията за борба с рака в България
Форумът цели да постави основите на устойчиво, транссекторно партньорство между ключовите заинтересовани страни
На 11 март 2026 г. институт GATE към СУ "Св. Климент Охридски" ще бъде домакин на учредителен форум за създаването на Национален хъб на Мисията за борба с рака в България (НХМБР) - инициатива, подкрепена от Европейската комисия по програмата Хоризонт Европа и съгласувана с EU Cancer Mission и плана Europe"s Beating Cancer Plan.
Форумът цели да постави основите на устойчиво, транссекторно партньорство между ключовите заинтересовани страни - държавни институции, общини, академични и професионални среди, граждански организации и бизнес - в синхрон с Европейската мисия срещу рака и проекта ECHoS (Establishing Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies).
Чрез НХМБР това партньорство ще бъде структурирано като национална платформа за прилагане на научнообосновани политики в онкологията с фокус върху ранната превенция, образованието, научните изследвания, дигитализацията и социалната справедливост.
Като домакин и партньор, институт GATE подкрепя създаването на устойчива национална платформа, която да обединява научните изследвания, иновациите, политиките в областта на общественото здраве и активното участие на различните заинтересовани страни.
Чрез проекта ECHoS (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies) България се присъединява към европейска мрежа от над 30 държави, които работят за изграждането на устойчиви национални екосистеми в борбата с рака. Общата европейска цел е до 2030 г. да се подобри животът на повече от 3 милиона души в Европа.
В българската екосистема на Мисията срещу рака вече участват над 80 организации и институции, обединени от Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ). Подкрепена от ЕК чрез Генерална дирекция "Научни изследвания и иновации", СОНМ пое отговорността за изграждане на мрежа за сътрудничество и диалог, насочена към въвеждането и прилагането на системни решения и политики, свързани със здравната грамотност и превенцията, ранната диагностика, лечението и подобреното качество на живот на пациентите и техните близки. България е сред 5-те пилотни страни, в които се създават Национални хъбове заедно с Полша, Нидерландия, Гърция и Малта.
През 2024 г. СОНМ беше официално включена като национален представител на България в европейската инициатива ECHoS, обединяваща над 60 водещи организации от 30+ държави. С мандат до 2031 г., инициативата цели изграждането на Национални хъбове на Мисията срещу рака във всички държави членки, като България е сред първите пилотни страни.
СОНМ е неправителствено сдружение с обществена полза, което обединява над 20 научни дружества и над 5000 здравни специалисти. Организацията работи за интегриране на образование, наука, иновации и здравеопазване чрез политики, основани на доказателства. Основните ѝ цели включват насърчаване на партньорства, създаване на иновации в онкологичните грижи и структурирано участие на България в общоевропейския процес за справяне с рака.
Националните хъбове на Мисията за борба с рака (НХМР) представляват структура за управление на Европейската мисия за рака, действаща на национално, регионално и местно ниво във всяка държава членка или асоциирана страна на ЕС. Чрез насърчаване на сътрудничеството, диалога и партньорствата между различни заинтересовани страни - включително политици, здравни специалисти, изследователи, бизнеса, пациенти и гражданите играят ключова роля в обединяването на усилията и ускоряването на научните изследвания и иновациите в областта на превенцията, лечението на рака и подобряването на качеството на живот на хората, преживели рак, и техните близки. Обединяването на националните заинтересовани страни в борбата с рака и осигуряването на сътрудничество между държавите членки и асоциираните страни е от съществено значение за успешното прилагане на Мисията за борба с рака и на Европейския план за борба с рака.
Програмата може да видите тук >>>
