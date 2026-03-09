45 Снимка: Институт GATE

На 11 март 2026 г. институт GATE към СУ "Св. Климент Охридски" ще бъде домакин на учредителен форум за създаването на Национален хъб на Мисията за борба с рака в България (НХМБР) - инициатива, подкрепена от Европейската комисия по програмата Хоризонт Европа и съгласувана с EU Cancer Mission и плана Europe"s Beating Cancer Plan.

Форумът цели да постави основите на устойчиво, транссекторно партньорство между ключовите заинтересовани страни - държавни институции, общини, академични и професионални среди, граждански организации и бизнес - в синхрон с Европейската мисия срещу рака и проекта ECHoS (Establishing Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies).

Чрез НХМБР това партньорство ще бъде структурирано като национална платформа за прилагане на научнообосновани политики в онкологията с фокус върху ранната превенция, образованието, научните изследвания, дигитализацията и социалната справедливост.

Като домакин и партньор, институт GATE подкрепя създаването на устойчива национална платформа, която да обединява научните изследвания, иновациите, политиките в областта на общественото здраве и активното участие на различните заинтересовани страни.

Чрез проекта ECHoS (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies) България се присъединява към европейска мрежа от над 30 държави, които работят за изграждането на устойчиви национални екосистеми в борбата с рака. Общата европейска цел е до 2030 г. да се подобри животът на повече от 3 милиона души в Европа.

В българската екосистема на Мисията срещу рака вече участват над 80 организации и институции, обединени от Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ). Подкрепена от ЕК чрез Генерална дирекция "Научни изследвания и иновации", СОНМ пое отговорността за изграждане на мрежа за сътрудничество и диалог, насочена към въвеждането и прилагането на системни решения и политики, свързани със здравната грамотност и превенцията, ранната диагностика, лечението и подобреното качество на живот на пациентите и техните близки. България е сред 5-те пилотни страни, в които се създават Национални хъбове заедно с Полша, Нидерландия, Гърция и Малта.

През 2024 г. СОНМ беше официално включена като национален представител на България в европейската инициатива ECHoS, обединяваща над 60 водещи организации от 30+ държави. С мандат до 2031 г., инициативата цели изграждането на Национални хъбове на Мисията срещу рака във всички държави членки, като България е сред първите пилотни страни.

СОНМ е неправителствено сдружение с обществена полза, което обединява над 20 научни дружества и над 5000 здравни специалисти. Организацията работи за интегриране на образование, наука, иновации и здравеопазване чрез политики, основани на доказателства. Основните ѝ цели включват насърчаване на партньорства, създаване на иновации в онкологичните грижи и структурирано участие на България в общоевропейския процес за справяне с рака.

Националните хъбове на Мисията за борба с рака (НХМР) представляват структура за управление на Европейската мисия за рака, действаща на национално, регионално и местно ниво във всяка държава членка или асоциирана страна на ЕС. Чрез насърчаване на сътрудничеството, диалога и партньорствата между различни заинтересовани страни - включително политици, здравни специалисти, изследователи, бизнеса, пациенти и гражданите играят ключова роля в обединяването на усилията и ускоряването на научните изследвания и иновациите в областта на превенцията, лечението на рака и подобряването на качеството на живот на хората, преживели рак, и техните близки. Обединяването на националните заинтересовани страни в борбата с рака и осигуряването на сътрудничество между държавите членки и асоциираните страни е от съществено значение за успешното прилагане на Мисията за борба с рака и на Европейския план за борба с рака.

