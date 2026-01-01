Изкуственият интелект е все по-често използван помощник за редица професии. Но може ли той да прави научни открития? Способностите на ИИ в тази сфера са едва прохождащи, но въпреки това изкуственият интелект вече е двигател на научно-технологични пробиви през 2025 година. Кой са неговите най-ценни постижения:

  • По-бърза и по-евтина диагностика на Алцхаймер

Изкуственият интелект помага за откриване на болестта и сходни невродегенеративни състояния. В едно от проучванията изкуственият интелект е използван за визуализиране на 3D структура на протеин, което води до откриването на ген, свързан с Алцхаймер.

Учени използват изкуствен интелект за по-добро предвиждане на пожари
Виж още Учени използват изкуствен интелект за по-добро предвиждане на пожари

  • Google представи AlphaGenome

Google разработи нов ИИ-модел, който анализира дълги ДНК последователности и подпомага разбирането на заболяванията и разработването на лекарства.

Сам Алтман: Очаквайте "новаторски прозрения" от изкуствения ни интелект през 2026 г.
Виж още Сам Алтман: Очаквайте "новаторски прозрения" от изкуствения ни интелект през 2026 г.

  • Напредък при хуманоидните роботи

През изминалата година редица компании показаха все по-способни хуманоидни роботи. Те се отличиха с подобрена сръчност и взаимодействие с хората. Голямо значение за това играе изкуственият интелект.

Първата масова доставка на хуманоидни роботи изглежда така (видео)
Виж още Първата масова доставка на хуманоидни роботи изглежда така (видео)

  • Революция в прогнозата за времето

Комбинирането на ИИ с физични климатични модели позволява предсказване на редки екстремни явления ("сиви лебеди"). Нов модел на Google прави прогнози осем пъти по-бързо.

  • По-екологичен бетон

Екип от MIT използва машинно обучение, за да анализира научни публикации и над 1 милион проби от скали, намирайки алтернативни съставки за бетон с по-ниски емисии.

Тревога: Изкуственият интелект вече създава функционални вируси
Виж още Тревога: Изкуственият интелект вече създава функционални вируси

Други постижения

Компании като Google, Microsoft, Nvidia и OpenAI са в центъра на нова научна революция. Свързани с Google учени са носители на шест Нобелови награди, три от които през последните две години.

Появяват се нови научни стартъпи като Lila Sciences и Latent Labs, които използват AI за проектиране и управление на реални лабораторни експерименти.

WSJ: Китай има различна визия за изкуствения интелект. И тя може би е по-умна
Виж още WSJ: Китай има различна визия за изкуствения интелект. И тя може би е по-умна

Федералното правителство на САЩ е вложило 3.3 млрд. долара в невоенни ИИ-изследвания през 2025 г. Частните инвестиции в страната са надхвърлили 109 млрд. долара. Най-показателно за посоката на развитие е инициативата "Мисията Генезис", стартирана от Доналд Тръмп. Тя цели ускоряване на научните изследвания чрез масивна интеграция на изкуствен интелект и суперкомпютри. Влиянието на изкуствения интелект в научните и технологични постижения само ще расте.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24441
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9239
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6940
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3220
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8024
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6463
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11040