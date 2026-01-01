Очаква се много скоро технологията да започне да прави и самостоятелни открития

Изкуственият интелект е все по-често използван помощник за редица професии. Но може ли той да прави научни открития? Способностите на ИИ в тази сфера са едва прохождащи, но въпреки това изкуственият интелект вече е двигател на научно-технологични пробиви през 2025 година. Кой са неговите най-ценни постижения:

По-бърза и по-евтина диагностика на Алцхаймер

Изкуственият интелект помага за откриване на болестта и сходни невродегенеративни състояния. В едно от проучванията изкуственият интелект е използван за визуализиране на 3D структура на протеин, което води до откриването на ген, свързан с Алцхаймер.

Google представи AlphaGenome

Google разработи нов ИИ-модел, който анализира дълги ДНК последователности и подпомага разбирането на заболяванията и разработването на лекарства.

Напредък при хуманоидните роботи

През изминалата година редица компании показаха все по-способни хуманоидни роботи. Те се отличиха с подобрена сръчност и взаимодействие с хората. Голямо значение за това играе изкуственият интелект.

Революция в прогнозата за времето

Комбинирането на ИИ с физични климатични модели позволява предсказване на редки екстремни явления ("сиви лебеди"). Нов модел на Google прави прогнози осем пъти по-бързо.

По-екологичен бетон

Екип от MIT използва машинно обучение, за да анализира научни публикации и над 1 милион проби от скали, намирайки алтернативни съставки за бетон с по-ниски емисии.

Други постижения

Компании като Google, Microsoft, Nvidia и OpenAI са в центъра на нова научна революция. Свързани с Google учени са носители на шест Нобелови награди, три от които през последните две години.

Появяват се нови научни стартъпи като Lila Sciences и Latent Labs, които използват AI за проектиране и управление на реални лабораторни експерименти.

Федералното правителство на САЩ е вложило 3.3 млрд. долара в невоенни ИИ-изследвания през 2025 г. Частните инвестиции в страната са надхвърлили 109 млрд. долара. Най-показателно за посоката на развитие е инициативата "Мисията Генезис", стартирана от Доналд Тръмп. Тя цели ускоряване на научните изследвания чрез масивна интеграция на изкуствен интелект и суперкомпютри. Влиянието на изкуствения интелект в научните и технологични постижения само ще расте.

