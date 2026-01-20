Децата не развиват адекватни социални умения за справяне с трудни ситуации, често те "прехвърлят" мисленето си на ИИ

Широкото навлизане на изкуствения интелект в училищата по света може да има сериозни негативни последици за децата, показва ново изследване на Центъра за универсално образование към института "Брукингс". Според авторите на доклада рисковете от използването на генеративен ИИ в образованието на този етап надвишават потенциалните ползи.

Проучването установява, че прекомерната употреба на ИИ води до отслабване на мисловните способности и до проблеми в социалното развитие на учениците. Данните са събрани в рамките на едногодишен проект, включващ интервюта, консултации и дискусионни панели с 505 ученици, родители, учители, образователни експерти и технологични специалисти от 50 държави, както и анализ на стотици други научни изследвания.

Изследователите отбелязват, че все повече ученици "прехвърлят" мисленето си на ИИ системи. Цели 65% от анкетираните ученици изразяват притеснение, че това може да доведе до когнитивен упадък. Един от участниците обобщава проблема така: "Лесно е. Не ти трябва да използваш мозъка си."

Според доклада, когато децата разчитат на ИИ за мислене, те се превръщат в пасивни учащи, които безкритично приемат генерираните от моделите отговори. В някои случаи учениците дори започват да забравят вече усвоен материал, тъй като ИИ "помни" вместо тях. Това поражда и сериозни въпроси за смисъла на ученето. Както отбелязва един от учителите, участвали в проучването - ако учениците могат да заменят реалното знание с външен продукт и пак да получат оценка, каква е мотивацията им да учат?

Освен интелектуалните рискове, изследването подчертава и социалните последици. Поради постоянната наличност и "угодническото" поведение на чатботовете, децата не развиват адекватни социални умения за справяне с трудни ситуации. Наблюдава се и отслабване на връзките както между ученици и учители, така и между деца и родители, тъй като младите хора са склонни да споделят лични теми с ИИ системи. Докладът напомня и за тревожни случаи, отразени в медиите, при които деца са развили опасна емоционална зависимост от ИИ, довела дори до фатални последици.

"Тези системи създават илюзия за връзка, която трудно се различава от истинската", посочва участник в експертните панели. Според него младите хора са привлечени от ИИ, защото той е лесен, безконфликтен и винаги достъпен. Истинските взаимоотношения обаче изискват търпение, усилие и умение да се справяме с неразбирателство - именно чрез това се изгражда емпатия.

Без внимателни ограничения и ясна педагогическа рамка, масовото използване на изкуствен интелект в училище може да навреди повече, отколкото да помогне на развитието на децата, заключват изследователите.

