Как е възникнал животът на Земята остава един от най-големите научни въпроси, но ново изследване дава допълнителна подкрепа на т.нар. хипотеза за "РНК свят". Според нея РНК - по-прост молекулярен "роднина" на ДНК - е играла ключова роля в най-ранните форми на живот, преди появата на сложните клетки.

Екип биохимици, ръководен от Юта Хиракава от университета Тохоку в Япония, показва експериментално как РНК е могла да се образува сравнително лесно на ранната Земя преди около 4,3 милиарда години.

Откриха ключови елементи за живота на сатурновата луна Енцелад
Виж още Откриха ключови елементи за живота на сатурновата луна Енцелад

В лабораторни условия учените смесват основните съставки на РНК - захарта рибоза, фосфати и нуклеобази - с борни съединения (борати) и базалт, след което нагряват и изсушават сместа, имитирайки условията около древни подземни водоизточници.

Резултатът е образуване на РНК. За разлика от досегашните предположения борaтите не възпрепятстват процеса, а го подпомагат, стабилизирайки рибозата и улеснявайки ключови химични реакции. Това преобръща по-ранни модели, според които тези съединения са били пречка за възникването на РНК.

Откритията се подкрепят и от скорошния анализ на пробите от астероида Бену, донесени на Земята от мисията OSIRIS-REx на НАСА, в които бяха открити всички основни съставки на РНК, включително рибоза. Учените предполагат, че масивен удар с протопланета, богата на такива вещества, може да е доставил градивните елементи на РНК на младата Земя.

Макар РНК сама по себе си да не е живот, тя е ключова за всички познати живи организми. Ако се е образувала сравнително бързо в геоложки мащаб, тя може да е проправила пътя към появата на първите прости форми на живот. Изследването е публикувано на 15 декември в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

