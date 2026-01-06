Всички основни съставки на РНК са открити в пробите от астероида Бену. Молекулата може да се е образувала около древни подземни водоизточници

1723 Снимка: iStock by Getty Images

Как е възникнал животът на Земята остава един от най-големите научни въпроси, но ново изследване дава допълнителна подкрепа на т.нар. хипотеза за "РНК свят". Според нея РНК - по-прост молекулярен "роднина" на ДНК - е играла ключова роля в най-ранните форми на живот, преди появата на сложните клетки.

Екип биохимици, ръководен от Юта Хиракава от университета Тохоку в Япония, показва експериментално как РНК е могла да се образува сравнително лесно на ранната Земя преди около 4,3 милиарда години.

В лабораторни условия учените смесват основните съставки на РНК - захарта рибоза, фосфати и нуклеобази - с борни съединения (борати) и базалт, след което нагряват и изсушават сместа, имитирайки условията около древни подземни водоизточници.

Резултатът е образуване на РНК. За разлика от досегашните предположения борaтите не възпрепятстват процеса, а го подпомагат, стабилизирайки рибозата и улеснявайки ключови химични реакции. Това преобръща по-ранни модели, според които тези съединения са били пречка за възникването на РНК.

Откритията се подкрепят и от скорошния анализ на пробите от астероида Бену, донесени на Земята от мисията OSIRIS-REx на НАСА, в които бяха открити всички основни съставки на РНК, включително рибоза. Учените предполагат, че масивен удар с протопланета, богата на такива вещества, може да е доставил градивните елементи на РНК на младата Земя.

Макар РНК сама по себе си да не е живот, тя е ключова за всички познати живи организми. Ако се е образувала сравнително бързо в геоложки мащаб, тя може да е проправила пътя към появата на първите прости форми на живот. Изследването е публикувано на 15 декември в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.