Токсоплазмозата има слабо изразени ефекти, но може да повлияе на поведението и зрението

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Паразитът Toxoplasma gondii, който най-често се разпространява чрез домашните котки, може да е заразил близо една трета от населението на света. Въпреки широкото му разпространение, към момента няма лекарство, което да излекува инфекцията напълно, предупреждават учени в ново изследване.

Резултатите са публикувани в научното списание PLOS Neglected Tropical Diseases. Международен екип от изследователи призовава токсоплазмозата официално да бъде призната за пренебрегвано тропическо заболяване. Според авторите това ще улесни финансирането на нови научни изследвания и разработването на политики за обществено здраве.

Toxoplasma gondii е едноклетъчен паразит. Най-често човек се заразява чрез контакт с котешки изпражнения, но инфекцията може да бъде предадена и чрез сурово или недостатъчно термично обработено месо, замърсена вода или от майка на плода по време на бременност.

Според учените токсоплазмозата е едно от най-разпространените паразитни заболявания при хората. Освен това тя е и най-честата паразитна инфекция, която засяга вътрешността на окото.

Някои оценки сочат, че паразитът е заразил около два милиарда души по света, включително приблизително 60 милиона души в САЩ. При повечето здрави хора имунната система ограничава развитието на инфекцията. В по-тежките случаи обаче могат да настъпят сериозни увреждания на очите, мозъка и нервната система.

Предишни изследвания показват, че хроничната токсоплазмоза може да промени поведението на гризачи, вълци и хора. При хората някои научни данни свързват инфекцията с повишен риск от развитие на шизофрения.

Проучване от 2020 г. посочва още, че паразитът може да наруши обработката на допамин в мозъка. Това би могло да повлияе върху когнитивните способности, поведението и двигателната активност.

"Няма налична търговска ваксина срещу токсоплазмозата. Лекарствата, които прилагаме, могат да ограничат обострянето на заболяването, но към този момент няма медикамент, който да го излекува", заявява офталмологът доц. Жюстин Смит от Университета "Флиндърс" в Австралия, която е съавтор на изследването.

Изследователите предупреждават, че заболяването засяга непропорционално силно бедните държави. Рискът е особено висок при бременните жени, тъй като паразитът може да се предаде на плода. Децата с вродена токсоплазмоза често страдат от трайни зрителни и неврологични увреждания. Това може да ограничи образованието, възможностите за работа и доходите им, като затвърди порочния кръг на бедността, посочват авторите на изследването. Според някои изследователи паразитът може да манипулира поведението на хората по по-малко забележими начини.

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