Нови данни от китайския лунен апарат "Чанъе-4" сочат наличието на необичайна зона с по-ниски нива на космическа радиация около Луната, което може да има съществено значение за бъдещите пилотирани мисии.

Откритието идва в момент, когато САЩ и Китай ускоряват плановете си за дългосрочно присъствие на естествения спътник на Земята. Освен микрометеорити и ефектите от ниската гравитация, космическата радиация остава един от основните рискове за астронавтите. Частици с висока енергия могат да проникват в човешкото тяло, да увреждат ДНК и да увеличават риска от ракови заболявания.

Изследване, публикувано в списанието Science Advances, показва, че съществува своеобразна "кухина" с намален поток от галактични космически лъчи. Тя обхваща Луната и се простира отвъд нейната орбита, като се формира в специфичен момент от движението ѝ около Земята.

Учените установяват "регион с намален поток от галактични космически лъчи в предобедния сектор на лунната орбита", което поставя под съмнение досегашното предположение, че радиацията е равномерно разпределена в пространството между Земята и Луната.

Според анализа тази зона се образува благодарение на влиянието на земното магнитно поле, което се оказва по-обширно, отколкото се смяташе досега. "Тази кухина показва, че влиянието на магнитното поле на Земята се простира неочаквано до и отвъд лунната орбита", посочват авторите на изследването.

Феноменът се появява няколко часа след изгрева на Луната. Тъй като един лунен ден продължава около 29,5 земни дни, периодът с по-ниска радиация се разтяга до приблизително два земни дни при всяка обиколка.

Данните са събрани чрез инструмента за неутрони и дозиметрия на борда на "Чанъе-4", който измерва потока от протони, идващи от космическите лъчи. Именно тези измервания разкриват повтарящо се понижение на радиацията, вероятно вследствие на частичното ѝ блокиране от магнитното поле на Земята.

"Не очаквах да видя тази "сянка" или кухина", коментира ръководителят на изследването Роберт Вимер-Швайнгрубер от Университета в Кил. "Впоследствие всичко има логика, но първоначално бях силно скептичен."

Откритието може да има пряко приложение при планирането на бъдещи мисии. Според учените, активностите на повърхността на Луната биха могли да се синхронизират с тези периоди, когато радиацията е с около 20% по-ниска от средните стойности.

"Това откритие предоставя потенциална стратегия за планиране на мисии, особено за пилотирани експедиции и извънкорабни дейности, тъй като операциите могат да бъдат съобразени с тези периоди на по-ниска радиация", отбелязват изследователите.

Предстоят допълнителни анализи с по-големи масиви от данни, които да уточнят обхвата и поведението на тази "кухина". Учените смятат, че резултатите могат да бъдат полезни не само за системата Земя-Луна, но и за бъдещи мисии около други планети с магнитно поле в Слънчевата система.

