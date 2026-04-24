Снимка: Стоян Гогов/Midjourney

Учени от Китайската академия на науките са дигитализирали процеса на развитие на Вселената в продължение на 13,8 милиарда години от момента на Големия взрив, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Моделът HyperMillennium възпроизвежда еволюцията на Вселената от момента на нейното възникване, като всеки етап от развитието й е напълно представен в цифров вид.

Симулацията обхваща огромен куб със страна от 12 милиарда светлинни години и използва 4,2 трилиона виртуални частици тъмна материя. Чрез прилагането на специална техника екипът точно е пресъздал как мащабните структури във Вселената са еволюирали в продължение на 10 милиарда години.

Учените са изградили виртуална вселена вътре в суперкомпютър, започвайки от момента непосредствено след Големия взрив и следвайки стъпка по стъпка притеглянето на гравитацията.

Този виртуален космос позволява на изследователите да "върнат времето назад" и да изучават как са се образували галактиките и други космически обекти. Чрез добавяне на физически модели на формиране на галактики симулацията създава подробен каталог на позициите, яркостта и други техни ключови характеристики. Това осигурява теоретична подкрепа за изследванията на тъмната материя и тъмната енергия.

Изследователите са използвали изчислителните възможности на мощни суперкомпютри за създаването на модела. Те са работили по проекта повече от 10 години. Полученият обем от изследователски данни възлиза на 13 петабайта.

Очаква се моделът да осигури изключително важна научна подкрепа за водещи международни проекти, по-специално за телескопа на китайския космическа станция и космическата обсерватория "Евклид" на Европейската космическа агенция (ЕКА).

