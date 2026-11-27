Две от водещите китайски AI компании изпитват затруднения с разработването на следващото поколение езикови модели

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Американските ограничения върху доставките на високопроизводителни чипове започват да се отразяват на плановете на китайските разработчици на изкуствен интелект. Някои от тях вече са принудени да отлагат премиерите на новите си модели, а други предупреждават, че разработката им може да отнема два пъти повече време.

Според Reuters китайската Z.AI няма да успее да представи през ноември своя флагмански модел GLM-5.5 с 3 трилиона параметъра. Премиерата му може да бъде отложена за първото тримесечие на 2027 г. Вместо него компанията представи GLM-5.4 със 750 млрд. параметъра, който според разработчиците постига резултати, съпоставими с тези на значително по-големи модели.

Още по-сериозни могат да се окажат последствията за Moonshot AI, компанията зад популярните модели Kimi. Оттам предупреждават, че ако загубят достъп до изчислителни мощности извън Китай, ще са им необходими поне 12 месеца за разработването на ново поколение AI модел вместо досегашните шест. Компанията проучва възможностите за наемане на изчислителни ресурси в Европа, както и за използване на китайски процесори.

Доставките на чипове обаче не са единственият проблем. OpenAI и Anthropic затягат защитата на своите системи срещу т.нар. дестилация - метод, при който отговорите на един мощен AI модел се използват за обучението на друг, по-малък модел.

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Досега този подход позволяваше на китайските разработчици да постигат добри резултати със значително по-малки инвестиции в хардуер и обучение. Именно това предимство може постепенно да бъде загубено.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.