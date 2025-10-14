641 Снимка: iStock by Getty Images

След като кометата C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) беше ясно видима преди почти точно година, сега отново към Земята се приближава друга ярка комета, съобщава агенция АПА, цитирана от БТА.

Кометата C/2025 A6 (Lemmon), открита в началото на тази година, ще бъде видима с обикновен телескоп от средата на октомври. При условия на слабо светлинно замърсяване — далеч от градските центрове, тя може да се види дори с невъоръжено око, обясни пред АПА експертът Михаел Йегер.

"Лемън" беше засечена на изображения, направени на 3 януари от Mount Lemmon Survey (САЩ). Кометата се движи по изключително дългопериодична елиптична орбита и ще достигне перихелия — най-близката точка до Слънцето — на 8 ноември на разстояние 79 милиона километра, или половината от разстоянието между Земята и Слънцето, според Александър Пикхард от Виенската астрономическа асоциация (WAA). Най-близо до Земята "Лемън" ще се намира на 21 октомври, на около 90 милиона километра.

Според експертите яркостта на кометата би трябвало да е достатъчна за наблюдение с просто око при ясно небе и минимално светлинно замърсяване, но е по-разумно да се наблюдава с добър бинокъл.

Астрономическата работна група на Залцкамергут (AAS) съобщава, че "Лемън" ще бъде най-добре видима високо над хоризонта между 4:00 и 5:00 ч. сутринта на североизток. В края на октомври кометата ще премине през съзвездието Змия на запад, а след 26 октомври лунната светлина ще затрудни видимостта и тя постепенно ще залязва.

Кометите се считат за останки от формирането на Слънчевата система преди около 4,6 милиарда години. Те се състоят от смес от лед, прах и скали, затова често се сравняват с "мръсни снежни топки". Ледът съдържа не само вода, но и замръзнал въглероден диоксид, метан и амоняк, наред с други вещества.

Много комети следват силно елиптични орбити: те излизат от външните области на Слънчевата система и се приближават до Слънцето, където ледът им се размразява и се образуват впечатляващите им опашки, пояснява още АПА.

