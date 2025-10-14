След като кометата C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) беше ясно видима преди почти точно година, сега отново към Земята се приближава друга ярка комета, съобщава агенция АПА, цитирана от БТА.

Кометата C/2025 A6 (Lemmon), открита в началото на тази година, ще бъде видима с обикновен телескоп от средата на октомври. При условия на слабо светлинно замърсяване — далеч от градските центрове, тя може да се види дори с невъоръжено око, обясни пред АПА експертът Михаел Йегер.

"Лемън" беше засечена на изображения, направени на 3 януари от Mount Lemmon Survey (САЩ). Кометата се движи по изключително дългопериодична елиптична орбита и ще достигне перихелия — най-близката точка до Слънцето — на 8 ноември на разстояние 79 милиона километра, или половината от разстоянието между Земята и Слънцето, според Александър Пикхард от Виенската астрономическа асоциация (WAA). Най-близо до Земята "Лемън" ще се намира на 21 октомври, на около 90 милиона километра.

Според експертите яркостта на кометата би трябвало да е достатъчна за наблюдение с просто око при ясно небе и минимално светлинно замърсяване, но е по-разумно да се наблюдава с добър бинокъл.

Астрономическата работна група на Залцкамергут (AAS) съобщава, че "Лемън" ще бъде най-добре видима високо над хоризонта между 4:00 и 5:00 ч. сутринта на североизток. В края на октомври кометата ще премине през съзвездието Змия на запад, а след 26 октомври лунната светлина ще затрудни видимостта и тя постепенно ще залязва.

Кометите се считат за останки от формирането на Слънчевата система преди около 4,6 милиарда години. Те се състоят от смес от лед, прах и скали, затова често се сравняват с "мръсни снежни топки". Ледът съдържа не само вода, но и замръзнал въглероден диоксид, метан и амоняк, наред с други вещества.

Много комети следват силно елиптични орбити: те излизат от външните области на Слънчевата система и се приближават до Слънцето, където ледът им се размразява и се образуват впечатляващите им опашки, пояснява още АПА.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30060
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21207
Случаен минувач спаси от отвличане национал на Русия Корнер
Случаен минувач спаси от отвличане национал на Русия
15540
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
8984
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3736
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1857
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3632
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
37
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1799