Квантовите технологии навлизат все по-осезаемо в реалната икономика, а темпът на иновации в сектора се ускорява значително. През последните десет години броят на квантовите изобретения, защитени с международни патенти, се е увеличил пет пъти, показва ново съвместно проучване на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Освен това нова технологична платформа помага на изследователите да откриват квантови изобретения, а към търсачката Deep Tech Finder е добавен нов филтър за квантови технологии.

България ще развива квантовите технологии заедно с ЕС
Данните бяха представени по време на събитие в Париж, посветено на мащабирането на квантовите иновации. Анализът очертава динамично развиваща се, но все още млада екосистема, обхващаща квантови комуникации, квантови изчисления и квантови сензори.

"Квантовите технологии имат огромен потенциал, но все още са в ранна фаза на развитие", заяви президентът на ЕПВ Антонио Кампиньош. "Както подчертават това проучване и докладът на Драги, ЕС има възможност да увеличи инвестициите си в квантовите технологии, особено в сравнение с водещи страни като Съединените щати. Сега е необходимо финансиране от частния сектор за комерсиализиране на фундаменталните изследвания, а правителствата трябва да направят това свой приоритет."

За да определи количествено тенденциите в три ключови квантови области - комуникации, изчислителна техника и сензори, Обсерваторията за патенти и технологии на ЕПВ разгледа изобретенията, за които са подадени патентни заявки в две или повече страни. Това са така наречените "международни патентни семейства" (IPF), а за квантовите изобретения растежът на патентната дейност от 2015 г. насам се е увеличил петкратно, като квантовата комуникация - най-голямата област - е нараснала повече от два пъти, а квантовите изчисления - най-бързо растящата област - са се увеличили 16 пъти; и двете далеч над средния ръст на IPF във всички технологии.

Днес квантовата екосистема обхваща повече от 4 500 фирми, като по-малко от 1 000 компании (по-малко от 20 %) са фокусирани върху квантовите технологии. Компании с фокус върху квантови технологии обикновено са стартиращи предприятия и разчитат в голяма степен на инвестиции в ранен етап и публично финансиране. Останалите фирми, при които квантовите технологии не са основен акцент (80 %) представляват по-голямата част от патентите, свързани с квантовата технология, и създаването на работни места, и са в най-добра позиция за комерсиализация.

Европа е дом на един от най-гъсто населените клъстери от компании с фокус квантови технологии в света, като процентът им е близо 40 % в страни като Великобритания, Нидерландия и Франция. Това контрастира рязко със САЩ (20 %), където делът на насочените към квантовите технологии компании е по-нисък и има по-голямо присъствие на технологични гиганти.

Петте най-големи заявители на патенти, свързани с квантовата физика, за периода 2005-2024 г. са: IBM, LG, Toshiba, Intel и Microsoft. Европейски компании като IQM Finland и Robert Bosch също са сред най-големите заявители в областта на изчислителната техника и сензорите. Четири от петте най-големи университета по брой цитирани IPF, свързани с квантовата физика, са от САЩ, водени от MIT и Харвард. CNRS (Националният център за научни изследвания, Франция) се откроява като единствената европейска публична институция, която фигурира сред първите 20 заявители.

Според проучването, сътрудничеството между публични изследователски организации, стартиращи компании и големи предприятия става все по-важно за иновациите в квантовата област.

Секторът се сблъсква и с предизвикателства, сред които нарастващата концентрация и зависимост в глобалните вериги за доставки на критични компоненти.

