675 Снимка: ESA & MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA

Нови данни от мисията InSight на НАСА показват, че в далечното минало под кората на Марс са съществували огромни магмени басейни. Според учените те може да са играли ключова роля за създаването на условия, подходящи за живот на Червената планета.

Изследването се основава на сеизмични данни, събрани от апарата InSight между 2018 и 2022 г. Анализът разкрива граница на около 24 километра под повърхността, която разделя два различни вида скали.

Екип от Оксфордския университет използва геотермални модели и статистически анализ, за да обясни произхода на тази структура. Според учените горният слой е изграден от скали, богати на желязо, магнезий и силициев диоксид, а под него се намират по-плътни ултрамафични скали с по-ниско съдържание на силиций.

Изследователите смятат, че подобно разслояване е възможно само ако в миналото под кората са съществували огромни магмени камери. При охлаждането по-тежките минерали постепенно са потънали, а по-леките са останали в горната част, образувайки отделни пластове.

Според авторите тези магмени системи вероятно са били свързани помежду си и са се простирали на стотици, а вероятно и хиляди километри. Това означава, че гигантски вулкани като Олимп Монс и вулканичната област Тарсис вероятно са били част от единна подземна магмена мрежа.

Откритието е изненадващо, защото досега подобен тип геоложка структура е наблюдавана единствено на Земята. До този момент учените смятаха, че Марс никога не е развил сложна кора, тъй като няма доказателства за тектоника на плочите.

Според професор Джон Уейд от Оксфордския университет това променя представите за условията, необходими за възникването на обитаеми светове.

"Ако Марс е успял да развие толкова сложна кора без тектоника на плочите, това означава, че условията за обитаемост може да възникват на много повече планети, отколкото предполагахме досега", казва той.

Мащабната вулканична активност вероятно е отделяла парникови газове, които са сгъстявали атмосферата и са поддържали по-високи температури за по-дълъг период. Това е могло да помогне за съществуването на течна вода на повърхността.

Водещият автор на изследването Тобърмъри Макай-Чемпиън допълва, че процесите вероятно са довели и до натрупване на ценни минерални ресурси по-близо до повърхността. Според него това може да увеличи потенциала на Марс за бъдещи пилотирани мисии, добив на суровини и дори постоянни човешки бази.

Резултатите от изследването са публикувани в научното списание Nature Astronomy.

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