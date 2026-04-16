Според учените тези данни ще помогнат да се изследват химичният състав и структурата на кометата

646 Снимка: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/K. Meech (IfA/U. Hawaii) / Image Processing: Jen Miller & Mahdi Zamani (NSF NOIRLab)

Междузвездната комета 3I/ATLAS изхвърля огромни количества вода в космоса. Наблюдения показват, че обектът отделя около два тона водна пара всяка секунда.

Откритието е направено от мисията JUICE на ESA, която пътува към Юпитер и неговите ледени спътници. Кометата е наблюдавана през ноември 2025 г. с инструментите MAJIS и JANUS.

3I/ATLAS е едва третият известен обект, навлязъл в Слънчевата система от междузвездното пространство. Това дава рядка възможност на учените да изследват материал, формиран около други звезди.

При приближаване до Слънцето кометата започва да отделя вещества. Слънчевата радиация нагрява ядрото и ледът преминава директно в газ. Този процес, известен като сублимация, създава характерната опашка и обвивка на кометата. В случая на 3I/ATLAS яркостта нараства повече от очакваното.

Инструментът MAJIS открива инфрачервени следи от водна пара и въглероден диоксид. Това са т.нар. летливи вещества, които лесно се изпаряват.

"Повтарящите се засичания на водна пара и въглероден диоксид показват, че ледове под повърхността активно се освобождават в космоса малко след преминаването край Слънцето", казва Джузепе Пичони от Италианския национален институт по астрофизика. "Оценихме поток от около два тона в секунда, което е еквивалент на приблизително 70 олимпийски басейна водна пара дневно."

Наблюденията са направени при трудни условия. Екипът решава да ги проведе след откриването на кометата през юли 2025 г. Времето за наблюдение е ограничено, а сигналите са слаби.

Данните достигат Земята едва през февруари 2026 г. Това забавяне е част от нормалната работа на мисията.

"Чакахме дълго, но си заслужаваше", казва Паскуале Палумбо, ръководител на инструмента JANUS. "Изображенията показват силна активност около перихелия. Виждат се опашка, струи и сложни структури."

Според учените тези данни ще помогнат да се изследват химичният състав и структурата на кометата. Това може да даде информация за процесите на формиране на планети около други звезди преди милиарди години.

