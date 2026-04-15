Компанията най-накрая обясни решението си, но за много потребители това означава край на една удобна опция

Снимка: Microsoft

Microsoft официално потвърди нещо, което много потребители вече бяха усетили на практика - възможността за активиране на Windows 11 по телефона вече е окончателно премахната. Това се е случило още в началото на 2025 г., но без шум и без официално съобщение, което доведе до объркване сред потребителите.

В продължение на години телефонната активация беше важен резервен вариант, особено за ситуации без интернет връзка. Въпреки това, макар опцията да оставаше видима в интерфейса на Windows, реално тя вече не функционираше - потребителите бяха автоматично пренасочвани към онлайн портал. Едва по-късно компанията уточни, че тази възможност е прекратена окончателно след 3 декември 2025 година.

Истинското обяснение дойде със закъснение чрез документация в секцията за техническа поддръжка. Според Microsoft причината е преход към централизирана онлайн система, която според компанията е "по-безопасна, по-надеждна и по-удобна". Новият модел използва специален портал за активация, достъпен през акаунти като Microsoft акаунт, Microsoft Entra ID или Azure Government.

Въпреки промяната, от компанията подчертават, че офлайн активацията не изчезва напълно — но вече изисква достъп до друг свързан с интернет компютър. Това означава, че процесът става по-сложен за потребители в изолирани среди или с ограничен достъп до мрежа.

Допълнителна стъпка в новия процес е използването на капча система, която трябва да гарантира, че заявките идват от реални потребители, а не от автоматизирани системи. Microsoft твърди, че така се намалява рискът от злоупотреби и пиратство, като същевременно се модернизира цялостният процес по управление на лицензите.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.