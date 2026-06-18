Уреда позволява диагностика за 60 секунди и може да се прави много по-често

336 Снимка: Midjourney

Компанията за изкуствен интелект Midjourney обяви амбициозен проект, с който излиза извън сферата на генеративния изкуствен интелект и насочва усилия към медицински технологии и диагностика. Планът включва разработка на система за бързо сканиране на човешкото тяло, която да съчетава медицински изображения с ежедневна употреба.

Проектът предвижда устройство, наречено Midjourney Scanner, което използва ултразвукови вълни и масив от сензори за създаване на детайлна вътрешна карта на човешкото тяло. Целта е процесът да се извършва за около 60 секунди.

Според концепцията човек ще влиза в плитък воден басейн с топла светлина. Докато се спуска платформата, тялото преминава през пръстен от миниатюрни сензори, които излъчват и улавят ултразвукови сигнали. Данните се обработват от изчислителна система, която реконструира триизмерен образ на вътрешните структури на тялото.

Компанията описва системата като алтернатива на магнитно-резонансната томография, но с много по-висока скорост и потенциал за масова употреба. Получените изображения се комбинират в 3D модел, който може да показва промени в тялото във времето и да подпомага ранната диагностика.

Midjourney посочва, че целта е технологията да стане достъпна и ежедневна, а не ограничена само до болнични условия. Данните от сканирането ще могат да бъдат използвани за анализ от лекари, специалисти и изкуствени интелекти.

Паралелно с устройството компанията планира създаване и на нов тип здравен център, наречен Midjourney Spa. Първият обект се очаква да бъде открит в Сан Франциско през 2027 г.

Според проекта спа центърът ще комбинира традиционни зони за релаксация като сауни и басейни с интегрирана система за телесно сканиране. Посетителите ще преминават през процеса почти незабележимо, докато използват съоръженията.

A technical dive inside our new "Midjourney Scanner" pic.twitter.com/wJBHz2O7ro — Midjourney (@midjourney) June 18, 2026

Компанията описва идеята като съчетание между уелнес и медицинска диагностика, при което потребителят получава редовна информация за здравословното си състояние без специализирани медицински прегледи.

Midjourney прогнозира поетапно развитие на технологията. В следващите години ще се проведат тестове и подобрения, а около 2028 г. се очаква разширяване към други градове и по-усъвършенствани версии на системата.

Към 2031 г. компанията си поставя цел за глобална мрежа от десетки хиляди сканиращи инсталации с капацитет за милиарди сканирания месечно.

От Midjourney заявяват, че не разполагат с външни инвеститори и се позиционират като изследователска лаборатория, финансирана от общността. Според компанията основната цел е разработването на технологии, които променят начина, по който хората възприемат собственото си тяло и здраве.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.