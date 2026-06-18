Midjourney прави ултразвуков скенер, който може да замени ядрено-магнитния резонанс
Уреда позволява диагностика за 60 секунди и може да се прави много по-често
Компанията за изкуствен интелект Midjourney обяви амбициозен проект, с който излиза извън сферата на генеративния изкуствен интелект и насочва усилия към медицински технологии и диагностика. Планът включва разработка на система за бързо сканиране на човешкото тяло, която да съчетава медицински изображения с ежедневна употреба.
Проектът предвижда устройство, наречено Midjourney Scanner, което използва ултразвукови вълни и масив от сензори за създаване на детайлна вътрешна карта на човешкото тяло. Целта е процесът да се извършва за около 60 секунди.
Според концепцията човек ще влиза в плитък воден басейн с топла светлина. Докато се спуска платформата, тялото преминава през пръстен от миниатюрни сензори, които излъчват и улавят ултразвукови сигнали. Данните се обработват от изчислителна система, която реконструира триизмерен образ на вътрешните структури на тялото.
Компанията описва системата като алтернатива на магнитно-резонансната томография, но с много по-висока скорост и потенциал за масова употреба. Получените изображения се комбинират в 3D модел, който може да показва промени в тялото във времето и да подпомага ранната диагностика.
Midjourney посочва, че целта е технологията да стане достъпна и ежедневна, а не ограничена само до болнични условия. Данните от сканирането ще могат да бъдат използвани за анализ от лекари, специалисти и изкуствени интелекти.
Паралелно с устройството компанията планира създаване и на нов тип здравен център, наречен Midjourney Spa. Първият обект се очаква да бъде открит в Сан Франциско през 2027 г.
Според проекта спа центърът ще комбинира традиционни зони за релаксация като сауни и басейни с интегрирана система за телесно сканиране. Посетителите ще преминават през процеса почти незабележимо, докато използват съоръженията.
A technical dive inside our new "Midjourney Scanner" pic.twitter.com/wJBHz2O7ro— Midjourney (@midjourney) June 18, 2026
Компанията описва идеята като съчетание между уелнес и медицинска диагностика, при което потребителят получава редовна информация за здравословното си състояние без специализирани медицински прегледи.
Midjourney прогнозира поетапно развитие на технологията. В следващите години ще се проведат тестове и подобрения, а около 2028 г. се очаква разширяване към други градове и по-усъвършенствани версии на системата.
Към 2031 г. компанията си поставя цел за глобална мрежа от десетки хиляди сканиращи инсталации с капацитет за милиарди сканирания месечно.
От Midjourney заявяват, че не разполагат с външни инвеститори и се позиционират като изследователска лаборатория, финансирана от общността. Според компанията основната цел е разработването на технологии, които променят начина, по който хората възприемат собственото си тяло и здраве.