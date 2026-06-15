На 12 август 2026 г. пълно слънчево затъмнение ще бъде видимо в части от Гренландия, Исландия и северна Испания. Явлението ще привлече стотици хиляди пътешественици, които ще се опитат да се позиционират в тясната зона на пълната фаза.

По-широката картина обаче е още по-впечатляваща. Почти цяла Европа ще може да наблюдава в някаква степен частично слънчево затъмнение, при което голяма част от слънчевия диск ще бъде закрита от Луната. В някои райони явлението ще съвпадне със залеза и ще създаде рядък визуален ефект, при който "изгризаното" слънце ще се скрие зад хоризонта.

В България най-добрият град за гледане на явлението е Видин. Там в 20:26 часа около 7% от слънчевият диск ще бъде затъмнена. В София процентът затъмненост ще е около 1. За сравнение - в Барселона ще е над 99%. За почти цяла Франция обаче затъмнеността на Слънцето ще бъде около 90%. В градове като Варшава например се очаква затъмнение от около 83% в максималната му фаза преди слънцето да изчезне зад хоризонта.

Специалисти по астрономия и фотография обясняват, че най-добрите гледни точки ще бъдат местата с открит западен хоризонт и ясна видимост. Атмосферните условия обаче ще играят ключова роля, тъй като облаци в ниските слоеве могат да скрият явлението дори при идеална геометрия на затъмнението.

Явлението се описва като сравнително рядко за такава гъсто населена територия. В някои райони на Испания, включително части от пътя на пълното затъмнение, наблюдателите ще видят пълна фаза, последвана от частично затъмнен залез само минути по-късно.

Карта на видимостта на слънчевото затъмнение
Карта на видимостта на слънчевото затъмнение Снимка: timeanddate.com

Астрономите препоръчват внимателно планиране на наблюдението, включително избор на локация с добър хоризонт и предварителна проверка на прогнозата за времето. Според тях точността на мястото ще бъде решаваща за пълното преживяване на явлението.

Очаква се събитието да се превърне в едно от най-значимите астрономически явления за Европа през 2026 г., с потенциал да бъде наблюдавано от милиони хора на континента.

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