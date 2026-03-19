Марсоходът на НАСА "Пърсивиърънс" (Perseverance) откри подземни следи от древна речна делта на Марс с помощта на георадар, предоставяйки едни от най-убедителните досега доказателства, че някога по повърхността на планетата е текла вода, предаде Ройтерс.

Марс

Марсоходът е открил геоложки структури до 35 метра под повърхността, докато се е движил през кратера Джезеро, регион, за който се смята, че някога е бил езеро. Откритията разкриват слоести седименти и ерозирали образувания, типични за делта - място, където река се среща с по-голям воден басейн.

Учените смятат, че делтата се е образувала преди около 3,7 до 4,2 милиарда години, в началото на историята на планетата Марс. Това я прави по-стара от друга зона, известна като Западната делта.

Откритието е направено с помощта на радарния инструмент RIMFAX на "Пърсивиърънс", който картографира подземни структури, като изпраща импулси в земята, а данните са събрани между септември 2023 г. и февруари 2024 г., уточнява Ройтерс.

Марсоходът "Пърсивиърънс" отбелязва своите 1000 дни
Виж още Марсоходът "Пърсивиърънс" отбелязва своите 1000 дни

Тъй като водата е ключова за потенциала за живот, откритието затвърждава предположенията, че Марс някога е имал по-топъл климат и по-плътна атмосфера, способна да поддържа течна вода. Изследователите смятат, че древната делта може да е запазила признаци на минал живот.

Известно е, че речните делти на Земята поддържат микробен живот, а предишни проби, събрани от "Пърсивиърънс", са показали възможни - макар и непотвърдени - биосигнатури. Учените коментират, че откритията подчертават стойността на георадара при изследване на планетарната геология и добавят още едно парче към пъзела на древното, богато на вода минало на Марс.

ИЗБРАНО
Вижте първия нов влак "Шкода", пристигнал на Централна гара в София (снимки) Днес
Вижте първия нов влак "Шкода", пристигнал на Централна гара в София (снимки)
66880
Чък Норис почина на 86 години Лайф
Чък Норис почина на 86 години
25576
ЦСКА с ново спиращо дъха видео за стадиона, Сектор "Г" ще е уникален за България Корнер
ЦСКА с ново спиращо дъха видео за стадиона, Сектор "Г" ще е уникален за България
9374
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол Бизнес
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол
2848
Гениален художник е прадядо на Никита Михалков и Андрей Кончаловски Impressio
Гениален художник е прадядо на Никита Михалков и Андрей Кончаловски
12406
Готическото сърце на Полша: пътешествие из средновековните тайни на Торун Trip
Готическото сърце на Полша: пътешествие из средновековните тайни на Торун
5790
Кои морски дарове е по-добре да купувате замразени Вкусотии
Кои морски дарове е по-добре да купувате замразени
885
Мартенският Овен: Лидерска енергия, интуиция и силен характер Zodiac
Мартенският Овен: Лидерска енергия, интуиция и силен характер
446
Лоши са условията за туризъм в планините днес Времето
Лоши са условията за туризъм в планините днес
95