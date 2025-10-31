1146 Снимка: Скрийншот от "Екс"

Китайската космическа мисия "Шънчжоу-21" и екипажът ѝ, в който участва и най-младият тайконавт в историята, излетяха днес с ракетата-носител "Чанчжън-2F" ("Лонг Марч") от космическия център "Цзюцюан" в северозападен Китай, съобщи Ройтерс, цитирайки китайската държавна агенция Синхуа.

Това е седемнадесетата мисия до постоянно обитаваната китайска космическа станция "Тянгун" след завършването ѝ през 2022 г. На борда на "Шънчжоу-21" се намират трима астронавти, които ще прекарат шест месеца в космоса. През последните години все по-често ветераните тайконавти биват заменяни от ново поколение млади специалисти.

За първи път в китайска космическа мисия участват 39-годишният Чжан Хунчжан, специалист по полезни товари, и 32-годишният У Фей - най-младият китайски астронавт, изпращан досега в орбита.

Двамата бяха включени в програмата през 2020 г. Ден преди старта 32-годишният инженер каза, че се чувства "невероятно щастлив да участва в това приключение".

NOW - China launches Shenzhou-21 crewed mission to the Tiangong Space Station. pic.twitter.com/n9AGluzDzV — Disclose.tv (@disclosetv) October 31, 2025

Командир на екипажа е 48-годишният Чжан Лу, който вече има опит от мисията "Шънчжоу-15" през 2022 г.

A send-off ceremony for the three Chinese astronauts of the Shenzhou-21 mission was held just now.



The rocket will blast off over 2 hours later at 23:44 tonight. pic.twitter.com/B5iCHn5iv1 — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) October 31, 2025

Трима тайконавти се отправиха към космическата станция "Тянгун", за да подсилят техническия опит на страната в стремежа й да изпрати хора на Луната до 2030 година. Те ще заменят колегите си Чън Дун, Чън Чжунжуй и Ван Цзе от мисията "Шънчжоу-20", които ще се завърнат на Земята след няколко дни.

China has just declared #Shenzhou21 launch a success

After entering orbit, the crewed spaceship will conduct a rapid automated rendezvous & docking, docking with the forward port of #Tianhe core module in about 3.5 hours, forming a three-spacecraft, three-module combination. https://t.co/kfGe9tFVkr pic.twitter.com/3n76p11G2a — Wu Lei (@wulei2020) October 31, 2025

Четири мишки - две мъжки и две женски, също участват в пътуването. С тях Китай ще проведе първите си експерименти с гризачи в орбита.

Мисията "Шънчжоу-21" включва основно провеждането на научни експерименти. Планирани са и излизания в открития космос, по време на които тайконавтите трябва да инсталират щитове против отломки на космическата станция "Тянгун".

Китай усилено развива космическите си програми от около тридесет години, инвестирайки милиарди евро в този сектор, за да достигне нивото на САЩ, Русия или Европа.

China successfully launched Shenzhou-21 manned spacecraft with 3 astronauts to the space station for a 6-month mission. Launch time: 23:44 Beijing time. Full HD:https://t.co/JZ7DbMuASx pic.twitter.com/LyMyDgeZAF — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) October 31, 2025

Китайската космическа станция "Тянгун" е емблематичен проект. Изграждането й приключи през 2022 г. и се очаква тя да бъде в експлоатация на най-малко 10 години.

Китай, превърнал се в космическа сила, през 2019 г. изпрати за първи път в историята космически апарат - сондата "Чанъе-4", на обратната страна на Луната.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.