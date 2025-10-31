Китайската космическа мисия "Шънчжоу-21" и екипажът ѝ, в който участва и най-младият тайконавт в историята, излетяха днес с ракетата-носител "Чанчжън-2F" ("Лонг Марч") от космическия център "Цзюцюан" в северозападен Китай, съобщи Ройтерс, цитирайки китайската държавна агенция Синхуа.

Това е седемнадесетата мисия до постоянно обитаваната китайска космическа станция "Тянгун" след завършването ѝ през 2022 г. На борда на "Шънчжоу-21" се намират трима астронавти, които ще прекарат шест месеца в космоса. През последните години все по-често ветераните тайконавти биват заменяни от ново поколение млади специалисти.

За първи път в китайска космическа мисия участват 39-годишният Чжан Хунчжан, специалист по полезни товари, и 32-годишният У Фей - най-младият китайски астронавт, изпращан досега в орбита. 

Двамата бяха включени в програмата през 2020 г. Ден преди старта 32-годишният инженер каза, че се чувства "невероятно щастлив да участва в това приключение".

Командир на екипажа е 48-годишният Чжан Лу, който вече има опит от мисията "Шънчжоу-15" през 2022 г.

Трима тайконавти се отправиха към космическата станция "Тянгун", за да подсилят техническия опит на страната в стремежа й да изпрати хора на Луната до 2030 година. Те ще заменят колегите си Чън Дун, Чън Чжунжуй и Ван Цзе от мисията "Шънчжоу-20", които ще се завърнат на Земята след няколко дни. 

Четири мишки - две мъжки и две женски, също участват в пътуването. С тях Китай ще проведе първите си експерименти с гризачи в орбита.

Мисията "Шънчжоу-21" включва основно провеждането на научни експерименти. Планирани са и излизания в открития космос, по време на които тайконавтите трябва да инсталират щитове против отломки на космическата станция "Тянгун".

Тайконавтите от "Шънчжоу-19" разказват за работата и живота си в космоса (видео)
Виж още Тайконавтите от "Шънчжоу-19" разказват за работата и живота си в космоса (видео)

Китай усилено развива космическите си програми от около тридесет години, инвестирайки милиарди евро в този сектор, за да достигне нивото на САЩ, Русия или Европа.

Китайската космическа станция "Тянгун" е емблематичен проект. Изграждането й приключи през 2022 г. и се очаква тя да бъде в експлоатация на най-малко 10 години.

Китай, превърнал се в космическа сила, през 2019 г. изпрати за първи път в историята космически апарат - сондата "Чанъе-4", на обратната страна на Луната.

