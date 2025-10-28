Докато екипи се опитват да установят причината за странното оцветяване, учени потвърждават, че местната популация е развила уникални генетични адаптации

В района на Чернобилската атомна електроцентрала бяха забелязани кучета с необичайна синя козина, което предизвика безпокойство и научен интерес. За случая съобщи организацията "Кучетата на Чернобил", която се грижи за стотиците бездомни животни в забранената зона, пише "Дейли Мейл".

В разпространено видео екипът на организацията показва няколко глутници, сред които се откроява поне едно куче с напълно синя козина. "Миналата седмица не бяха сини. Не знаем причината и се опитваме да ги заловим, за да разберем какво се случва", се казва в съобщението. От организацията, която е част от неправителствения фонд Clean Futures, предполагат, че най-вероятно животните са попаднали в контакт с химикал.

Въпреки тревожния цвят, кучетата изглеждат "много активни и здрави".

Тези животни са потомци на домашни любимци, изоставени от собствениците им при масовата евакуация след ядрената катастрофа през 1986 г. От 2017 г. насам "Кучетата на Чернобил" осигурява храна и медицински грижи за популация от около 700 кучета, живеещи в зоната.

Необичайната находка отново насочва вниманието към уникалната способност на тези животни да оцеляват в една от най-замърсените среди на планетата. От години учени изследват как животът в условия на повишена радиация е повлиял на тяхната генетика.

Скорошно проучване, ръководено от Норман Клайман, учен по здравни науки на околната среда в Колумбийския университет, разкрива значителни генетични различия. Екипът му е анализирал кръвни проби от 116 кучета, живеещи в района на централата и в близкия град Чернобил.

Резултатите показват, че тези животни са генетично различни от популациите в други части на света, което предполага, че са се адаптирали, за да издържат на дългосрочното излагане на токсичната среда.

Изследването, публикувано в списание Canine Medicine and Genetics, идентифицира близо 400 уникални геномни локуса и 52 гена, които може да са свързани с повишената им устойчивост.

Според учените суровата среда е предизвикала генетични мутации, които са се предавали през поколенията и са довели до развитието на специфични адаптивни механизми за оцеляване.

Докато мистерията със синята козина тепърва ще се разплита, уникалната еволюция на чернобилските кучета остава важен обект на научни изследвания.

