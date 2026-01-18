Това са млади черни дупки, заобиколени от плътен пашкул от газ, който те консумират

677 Снимка: NASA

Години наред астрономите са озадачавани от мистериозните яркочервени космически светлинни точки от времето малко след Големия взрив, но сега всичко подсказва, че зад така наречените "малки червени точки" са скрити млади, но вече масивни черни дупки, пише списание "Нейчър", цитирана от БТА.

Още първите изображения от космическия телескоп "Джеймс Уеб" (JWST) показаха загадъчни "малки червени точки" (Little Red Dots) - ярки компактни обекти в инфрачервения спектър от ранната Вселена. Те се появяват няколкостотин милиона години след Големия взрив и изчезват около милиард години по-късно. Дълго време природата им остава неясна: те са твърде ярки и малки, за да са галактики, но и не отговарят на характеристиките на активни свръхмасивни черни дупки, тъй като не излъчват очакваните рентгенови лъчи.

Екипът на Вадим Русаков от Университета в Копенхаген анализира данни от JWST за дванадесет такива обекта, като се фокусира върху формата на светлинната следа, която горещият водород оставя в спектъра.

Според изследователите обяснението е еднозначно: "Малките червени точки са млади черни дупки, заобиколени от плътен пашкул от газ, който те консумират", казва съавторът Дарах Уотсън. "Тук имаме ранни черни дупки, които са в средата на своето развитие. Газовият пашкул им осигурява горивото, от което се нуждаят за бързия си растеж." Те вече са свръхмасивни, но значително по-малки от по-късните галактически ядра, поясняват изследователите.

Плътният газов пашкул обяснява и странните свойства на червените точки: силно инфрачервено сияние, но почти липсващо рентгеново и радиоизлъчване. "Високата скорост на натрупване на тези черни дупки генерира силно UV лъчение, което йонизира газовия им пашкул", отбелязват астрономите. "Този процес също така генерира огромна топлина, което кара пашкула да свети ярко", допълва Уотсън.

Най-ярките обекти достигат яркостта на 250 милиарда слънца, а космическото разстояние измества тази светлина към инфрачервеното лъчение и то придава на малките червени точки уникалния им силен цвят, посочват учените.

Ако това ново тълкуване е вярно, то тогава тези обекти разкриват ранните етапи от растежа на свръхмасивните черни дупки, уточняват още изследователите.

