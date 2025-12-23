Учени предлагат използването на свръхбързи междузвездни тела като 3I/ATLAS за изпращане на послания и технологии отвъд Слънчевата система

1120 Снимка: Gianluca Masi, Virtual Telescope Project

Мистериозният междузвезден обект 3I/ATLAS премина най-близо до Земята на 19 декември, като се приближи на разстояние от около 270 милиона километра. Това е едва третият известен междузвезден обект, наблюдаван директно в нашата Слънчева система, и според учените най-вероятно представлява естествена комета. Преди 3I/ATLAS видяхме междузвезните обекти 1I/'Oumuamua през 2017 г. и 2I/Borisov през 2019 г.

Макар преминаването му да не донесе сензационни открития, астрофизикът от Харвард Ави Льоб вижда в подобни обекти огромен потенциал за бъдещето на човечеството. В нова публикация той предлага радикална идея: да използваме междузвездни тела като "превозни средства" за достигане на дълбокия космос.

3I/ATLAS се движи със скорост от около 59,5 километра в секунда, значително по-бързо от всички космически апарати, изпратени досега от човека. Според Льоб, ако успеем да "се закачим" за подобен обект, бихме могли да достигнем истинското междузвездно пространство около 10 000 година, вместо след 30 000 години, както би отнело на сонди като Voyager.

За сравнение, въпреки че Voyager 1 и 2 бяха изстреляни преди почти 50 години и вече са напуснали хелиосферата, ще са им нужни още десетки хиляди години, за да преминат отвъд облака на Оорт.

Льоб прави паралел със златните плочи на Voyager - своеобразни послания към евентуални извънземни цивилизации. Той предлага подобни "капсули на времето" да бъдат гравирани с лазер върху повърхността на междузвездни обекти или прикрепяни чрез специални мисии-прехващачи.

"Откриването на междузвездни обекти през последното десетилетие отваря нови възможности за изпращане на човешки послания отвъд Слънчевата система", пише Льоб.

3I/ATLAS ще премине на едва 33,3 милиона мили от Юпитер на 16 март 2026 г., което дава нова възможност за детайлни наблюдения от космически апарати, намиращи се в района.

Според Льоб, човечеството трябва да действа смело, ако иска да заеме достойно място във Вселената - "За да спечелим уважение в Млечния път, трябва сами да поемем към междузвездното пространство."

