Био-хакерът Брайън Джонсън открил болестта, която години наред е оставала скрита при прегледите

1032 Снимка: Личен профил в Х

Американският предприемач и инвеститор Брайън Джонсън, известен с мащабния си експеримент за забавяне на стареенето, съобщи, че е диагностициран с автоимунен гастрит. Заболяването кара имунната система да атакува собствената му стомашна лигавица.

Джонсън, който харчи милиони долари годишно за проследяване на здравето си и следва строг режим, наречен Blueprint, публикува новината в социалната мрежа X.

"Стомахът ми се саморазрушава", написа той.

Диагнозата предизвика голям интерес, тъй като Джонсън разполага с достъп до медицински технологии, тестове и специалисти, които са недостъпни за повечето хора. Случаят му показва, че дори най-подробното наблюдение на организма не може напълно да предотврати появата на някои заболявания.

Автоимунният гастрит (AIG) е хронично и прогресиращо заболяване, при което имунната система атакува париеталните клетки в стомаха. Те произвеждат стомашна киселина и протеин, наречен вътрешен фактор, който е необходим за усвояването на витамин B12.

С течение на времето атаката унищожава тези клетки. Това води до намалено производство на стомашна киселина, проблеми с усвояването на хранителни вещества и изтъняване на стомашната тъкан.

За разлика от обикновения гастрит, който често е свързан с инфекции или хранене, автоимунният гастрит е резултат от неправилна реакция на имунната система.

Джонсън разказа, че в детството си е консумирал много захарни храни и бърза храна. След това, в началото на 20-те си години, е преминал през период на силен стрес, свързан с отглеждането на три деца и изграждането на бизнес.

"Имах няколко здравословни години в началото на 20-те си години, но след това станах млад баща на три деца и започнах да изграждам компания. Съчетавайки този стрес и тази борба, позволих на здравето си да се влоши и качих 40 паунда", написа Джонсън.

По думите му след това е развил тежка хронична депресия, а организмът му е започнал да развива автоимунен процес, който е засегнал първо щитовидната жлеза, а по-късно и стомаха.

Един от основните проблеми при автоимунния гастрит е, че симптомите често се появяват много късно. Заболяването може да напредва с години без ясни признаци.

Джонсън съобщи, че е открил диагнозата си едва през май 2026 г., но не знае колко дълго е живял с нея.

Той разказа, че на 21 години е бил диагностициран с хипотиреоидизъм след стандартно кръвно изследване. Оттогава приема лекарства, които заместват хормоните, които организмът му не произвежда достатъчно.

"Това ми позволи тялото ми да функционира така, сякаш щитовидната ми жлеза работи нормално. Това, което не знаех, беше, че нещо друго се случваше в организма ми - стомахът ми беше започнал да се атакува сам", заяви той.

Според Джонсън в продължение на 11 години той е имал ниски нива на феритин - показател за запасите от желязо в организма. Въпреки опитите с хранене и добавки нивата не са се повишавали.

"Поглеждайки назад към последните няколко години, сега виждам ранните сигнали, които измервахме, но не свързахме правилно", написа той.

Причината е, че при автоимунния гастрит дефицитът на желязо често се появява преди недостига на витамин B12. Намалената стомашна киселина затруднява усвояването на желязото, дори когато човек приема достатъчни количества чрез храната.

Автоимунният гастрит може да доведе до сериозни хранителни дефицити. Най-голямо значение има недостигът на витамин B12, тъй като той може да причини пернициозна анемия, проблеми с нервната система, умора, нарушения в паметта и промени в настроението.

Заболяването може да повлияе и на нивата на витамин C, витамин D, калций и фолиева киселина, които са важни за костите, имунната система и общото здраве.

Друг сериозен риск е повишената вероятност от някои видове рак на стомаха, включително стомашен аденокарцином и невроендокринни тумори.

Джонсън заяви, че медицинският му екип ще следи внимателно състоянието му и ще наблюдава показатели, свързани с развитието на тумори.

Диагнозата представлява сериозно изпитание за подхода на Джонсън към дълголетието. Целият му проект Blueprint се основава на прецизно измерване и оптимизиране на процесите в организма.

Автоимунният гастрит обаче нарушава усвояването на хранителни вещества, което може да повлияе на мускулите, метаболизма, мозъчната функция и процесите на стареене.

Намаленото производство на стомашна киселина също може да създаде допълнителни проблеми, включително по-слабо разграждане на храната, по-трудно усвояване на минерали и по-висок риск от някои инфекции.

Въпреки това Джонсън продължава да търси решения. Той вече е коригирал дефицита на желязо чрез венозни вливания и следи внимателно нивата на основните хранителни вещества.

Предприемачът заяви, че проучва нови подходи, включително модерни тестове на имунната система, експериментални терапии, методи с регулаторни Т-клетки и клетъчни технологии.

Към момента няма лечение, което да излекува или напълно да обърне автоимунния гастрит. Медицинската практика се фокусира върху контролиране на заболяването, компенсиране на дефицитите и редовно наблюдение чрез изследвания и ендоскопски прегледи.

Случаят на Джонсън показва ограниченията дори на най-детайлните стратегии за дълголетие. Въпреки милионите долари, постоянните измервания и достъпа до технологии, някои заболявания могат да останат незабелязани с години.

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