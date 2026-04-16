Над 200 шимпанзета водят помежду си кървава "гражданска война" с белези на геноцид
Според някои от учените подобни конфликти могат да се наблюдават веднъж на 500 години
Най-голямата известна общност от шимпанзета е изпаднала в смъртоносен вътрешен конфликт. Около 200 индивида са се разделили на две групи, които водят продължителни и насилствени сблъсъци. Случаят е описан в научното списание Science.
Изследването обхваща близо 30 години наблюдения в Национален парк Кибале в Африка. Това е национален парк в западна Уганда с влажни вечнозелени дъждовни гори. Там живее общността от шимпанзета, наречена Нгого. Дълго време тя функционира като единна група. В рамките на тази общност се оформят два лагера - Централен и Западен. В продължение на десетилетия животните споделят територия, сменят социалните си връзки и се чифтосват помежду си.
Промяната настъпва през 2015 г., когато учените наблюдават необичайно поведение. При среща между двете групи, вместо да взаимодействат, една от тях се оттегля, а другата започва преследване.
"Нищо подобно не е наблюдавано досега", казва Аарън Сандел от Университета на Тексас. Дори опитни изследователи не могат да обяснят случващото се.
В следващите години групите се разделят напълно. До 2017 г. те заемат отделни територии и започват да патрулират границите си. През 2018 г. избухва войната.
Между 2018 и 2024 г. са регистрирани убийства на седем мъжки. Победилата група след това е избила 17 малки от другата група. Още 14 мъжки изчезват безследно и вероятно също са станали жертва на нападения, които не са заснети.
Учените смятат, че причината за разрива е разпад на социалните връзки и борба за власт. Сред факторите са големият размер на групата, конкуренцията за храна и размножаване, промени в лидерството и заболявания. Част от учените отбелязват, че индивидите, които имали роля при мирното съвместно съществуване са умрели малко преди ескалацията.
Подобен случай е наблюдаван през 70-те години в Национален парк Гомбе в Танзания от приматоложката Джейн Гудол. Тогава обаче част от учените поставят под въпрос естествения характер на конфликта.
Настоящото изследване дава по-категорични доказателства, че подобни "войни" могат да възникват естествено сред човекоподобните маймуни. Според Аарън Сандел, резултатите могат да помогнат за по-добро разбиране и на човешките конфликти. Той смята, че поддържането на социални връзки е ключов фактор за избягване на насилие.
Убийството на 24 шимпанзета и 17 малки от общи 200 индивида показва кървавия характер на гражданската война между шимпанзетата в Национален парк Кибале. Процентът смъртност е по-висок от този на Втората световна война.
Всички жертви принадлежат на някога по-многобройната Централна група, която днес е изгубила позиции и е станала по-малка и по-слаба. Засега Западният лагер на шимпанзетата Нгого изглежда победител в гражданската им война.
"Трябва да поддържаме междуличностните отношения", казва той. "Дори при конфликти, това може да бъде основа за запазване на мира."