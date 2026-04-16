Според някои от учените подобни конфликти могат да се наблюдават веднъж на 500 години

1300 Снимка: iStock by Getty Images

Най-голямата известна общност от шимпанзета е изпаднала в смъртоносен вътрешен конфликт. Около 200 индивида са се разделили на две групи, които водят продължителни и насилствени сблъсъци. Случаят е описан в научното списание Science.

Изследването обхваща близо 30 години наблюдения в Национален парк Кибале в Африка. Това е национален парк в западна Уганда с влажни вечнозелени дъждовни гори. Там живее общността от шимпанзета, наречена Нгого. Дълго време тя функционира като единна група. В рамките на тази общност се оформят два лагера - Централен и Западен. В продължение на десетилетия животните споделят територия, сменят социалните си връзки и се чифтосват помежду си.

Промяната настъпва през 2015 г., когато учените наблюдават необичайно поведение. При среща между двете групи, вместо да взаимодействат, една от тях се оттегля, а другата започва преследване.

"Нищо подобно не е наблюдавано досега", казва Аарън Сандел от Университета на Тексас. Дори опитни изследователи не могат да обяснят случващото се.

В следващите години групите се разделят напълно. До 2017 г. те заемат отделни територии и започват да патрулират границите си. През 2018 г. избухва войната.

Между 2018 и 2024 г. са регистрирани убийства на седем мъжки. Победилата група след това е избила 17 малки от другата група. Още 14 мъжки изчезват безследно и вероятно също са станали жертва на нападения, които не са заснети.

Учените смятат, че причината за разрива е разпад на социалните връзки и борба за власт. Сред факторите са големият размер на групата, конкуренцията за храна и размножаване, промени в лидерството и заболявания. Част от учените отбелязват, че индивидите, които имали роля при мирното съвместно съществуване са умрели малко преди ескалацията.

Подобен случай е наблюдаван през 70-те години в Национален парк Гомбе в Танзания от приматоложката Джейн Гудол. Тогава обаче част от учените поставят под въпрос естествения характер на конфликта.

Настоящото изследване дава по-категорични доказателства, че подобни "войни" могат да възникват естествено сред човекоподобните маймуни. Според Аарън Сандел, резултатите могат да помогнат за по-добро разбиране и на човешките конфликти. Той смята, че поддържането на социални връзки е ключов фактор за избягване на насилие.

Убийството на 24 шимпанзета и 17 малки от общи 200 индивида показва кървавия характер на гражданската война между шимпанзетата в Национален парк Кибале. Процентът смъртност е по-висок от този на Втората световна война.

Всички жертви принадлежат на някога по-многобройната Централна група, която днес е изгубила позиции и е станала по-малка и по-слаба. Засега Западният лагер на шимпанзетата Нгого изглежда победител в гражданската им война.

"Трябва да поддържаме междуличностните отношения", казва той. "Дори при конфликти, това може да бъде основа за запазване на мира."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.