Разминаванията между теория и наблюдения са факт

1601 Снимка: Стоян Гогов/Midjourney

Физиците продължават да се сблъскват с сериозен проблем при определянето на скоростта, с която се разширява Вселената. Разминаванията между различните измервания остават значителни и поставят под въпрос част от основните модели в космологията.

Още преди близо век астрономът Едуин Хъбъл установява, че Вселената се разширява. Неговите наблюдения показват, че колкото по-далеч са галактиките, толкова по-бързо се отдалечават.

Този процес се описва чрез т.нар. константа на Хъбъл. Тя определя връзката между разстоянието и скоростта на отдалечаване на космическите обекти. Определянето на точната ѝ стойност обаче остава трудно.

Проблемът е известен като напрежение на Хъбъл. Различни методи и инструменти дават несъвпадащи резултати. Изчисленията на теорията също не съвпадат с наблюденията.

Международен екип учени представя едно от най-прецизните измервания досега. Резултатите са публикувани в Astronomy & Astrophysics.

Според новия анализ стойността на константата е около 73,5 километра в секунда на мегапарсек. Това е разстояние от приблизително 3,26 милиона светлинни години.

"Съществуващият космологичен модел предвижда стойност с около 10% по-ниска от тази, която измерваме директно", казва Стефано Казертано от Space Telescope Science Institute. "Разликата е значителна и надхвърля статистическите грешки."

За да обединят различните данни, учените създават нов статистически модел. Той комбинира множество измервания и проверява за несъответствия.

"Това е най-прецизното измерване досега, с точност от един процент", допълва Казертано.

Въпреки напредъка, проблемът остава нерешен. Разминаванията между теория и наблюдения продължават да съществуват.

"Потвърждаването на това напрежение означава, че трябва да преразгледаме основите на космологичния модел", казва Адам Рийс.

Според учените, ако разликите се потвърдят, това може да означава наличие на нова физика извън досегашните теории.

