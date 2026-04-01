Снимка: NASA

НАСА е на прага на исторически момент - след броени часове ще бъде изстреляна мисията "Артемида II", която ще изпрати хора около Луната за първи път от 1972 г.

Стартът е планиран за 1:24 часа тази нощ и ще може да го проследите на живо в Dir.bg.

Ракетата "Ес Ел Ес" (SLS) ще излети от Космическия център Джон Ф. Кенеди във Флорида. Тя ще изведе четирима астронавти в космоса. Мисията ще продължи около 10 дни, през които екипажът ще обиколи Луната и ще се върне на Земята с капсулата "Орион" (Orion).

Ще пътуват Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и канадецът Джереми Хансен. Полетът ще бъде първи случай, в който жена, чернокож и неамериканец ще пътуват извън ниска околоземна орбита.

Последният път, когато хора се отдалечават толкова от Земята, е през декември 1972 г. с мисията "Аполо 17". "Артемида II" е втората мисия от програмата на НАСА. Предишната - "Артемида I", беше без екипаж. Дългосрочната цел е да бъде изградено устойчиво човешка присъствие на Луната.

Астронавтът Виктор Глоувър, маха на медиите след пристигането на екипажа в Космическия център "Кенеди" Снимка: АР/БТА

НАСА официално разреши на астронавтите да носят личните си смартфони по време на космически мисии. С тях те ще могат да заснемат какво виждат в реално време.

Най-важен ще бъде шестият ден на мисията. Тогава корабът ще премине премине зад обратната страна на Луната на разстояние между 6400 и 9600 километра от повърхността. Поради феномена на синхронното въртене, този регион остава постоянно скрит от Земята и се отличава със силно пресечен, кратерен релеф. В този отрязък от траекторията настъпва пълна радиоизолация, тъй като лунната маса физически блокира сигналите между кораба и наземния контрол.

За около 50 минути екипажът ще загуби връзка със Земята. За зрителите и екипа в Хюстън това е период на технологична неизвестност - прекъсването на телеметрията означава, че всяка евентуална корекция на курса или техническа неизправност ще остане скрита до възстановяването на връзката. Успехът на маневрата ще бъде потвърден едва когато капсулата се появи отново в обхвата на антените.

Въпреки големите очаквания, не всичко с новата лунна програма на НАСА върви гладко. Мисията "Артемида II" страда от серия от отлагания, включително и заради технически проблеми с ракетата.

През февруари НАСА беше принудена да прекрати преждевременно ключов тест по зареждане на гориво на гигантската си ракета SLS . Проблем, свързан с изтичане на хелий, бе установен и през март, непосредствено преди първоначалната дата за изстрелването.

Само преди месец САЩ промениха концепцията на мисиите "Артемида". Те изместиха второто кацане на хора на Луната след повече от половин век отсъствие от третата към четвъртата мисия. Новата задача на "Артемида III" е да тества скачане в орбита. Забавяния са възможни, защото модулът на SpaceX, необходим за прилуняване все още не е готов. Вашингтон обаче е амбициран да осъществи мисията преди завършването на мандата на Доналд Тръмп и така да изпревари Китай. Пекин планира да изпрати хора на Луната през 2030 година.

