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Астронавтите на борда на Международната космическа станция (МКС) получиха заповед от НАСА да се приберат в космическия си кораб и да се подготвят за евентуална евакуация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това се налага, тъй като руският екипаж се опитва да отстрани все по-сериозен проблем с теч на въздух в своята част от орбиталната лаборатория, съобщиха от НАСА, цитирани от Ройтерс.

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Екипажът на НАСА е от четирима: американските астронавти Джесика Миър и Джак Хатауей, представителката на Европейската космическа агенция Софи Адено и руския космонавт Андрей Федяев.

Те получиха заповед от контролния център на НАСА да влязат в космическия си кораб "Дракон", скачен към МКС, да облекат скафандрите си, в случай че изтичането на въздух наложи спешна евакуация, съобщи представител на НАСА, цитиран от Ройтерс.

Екипажът беше изстрелян към МКС през февруари и по план мисията трябва да продължи между осем и девет месеца.

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