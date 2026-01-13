Има три прозореца за излитане. Най-ранната дата е 6 февруари

202 Снимка: NASA/Ben Smegelsky

След години на подготовка програмата "Артемида II" навлиза в най-ключовия си етап. НАСА официално разкри последните стъпки и възможните дати за изстрелване на "Артемида II" - първата пилотирана мисия на агенцията до Луната от повече от половин век.

"Артемида II" ще бъде втората мисия от програмата, но първата с човешки екипаж. Четирима астронавти - Рийд Уайзмън, Виктор Гловър, Кристина Кох и Джеръми Хансен - ще излетят с кораба Orion, изведен в космоса от свръхтежката ракета Space Launch System (SLS). Полетът ще продължи около 10 дни и ще включва обиколка около Луната и безопасно завръщане на Земята.

Вижте как изглежда космическият кораб Orion и ракетата SLS >> >> >>

Първи стартов прозорец е от 31 януари до 14 февруари. НАСА обявява, че възможните дати за старт в него са 6, 7, 8, 10 и 11 февруари. Ако нещо възпрепятства изстрелването тогава има втори и трети резервни прозорци. Възможните дати са 6, 7, 8, 9 и 11 март, както и 1, 3, 4, 5 и 6 април.

В рамките на всеки прозорец могат да бъдат направени до четири опита за изстрелване.

Подготовката навлиза във финална фаза

Ракетата SLS и корабът Orion вече са напълно сглобени във Vehicle Assembly Building (VAB) в Космическия център "Кенеди" във Флорида. Следващата ключова стъпка е транспортирането им до стартова площадка 39B, което се очаква да започне около 17 януари.

Придвижването ще се извърши с гигантския верижен транспортьор Crawler и ще отнеме до 12 часа, въпреки че разстоянието е едва 6,4 километра. След достигането на площадката ще започнат финалните интеграционни дейности, тестове и репетиции преди старта.

Критичен тест

В края на януари НАСА планира т.нар. wet dress rehearsal - пълна симулация на старта, при която ракетата ще бъде заредена с над 2,65 милиона литра криогенни горива (течен водород и течен кислород).

Този тест е от особено значение, тъй като по време на "Артемида I" бяха отчетени проблеми именно със зареждането на течен водород. По време на репетицията ще се симулират различни сценарии, включително паузи и рестартиране на обратното броене в последните 10 минути преди старта.

НАСА не изключва възможността за допълнителни репетиции или дори връщане на ракетата обратно във VAB, ако бъдат засечени нередности. Подобни корекции вече са правени, включително подмяна на дефектен клапан и коригиране на повреден кабел.

След успешното приключване на тестовете агенцията ще проведе Flight Readiness Review - ключова среща, на която ще бъде оценена готовността на всички системи, инфраструктура и екипи. Едва след това НАСА ще фиксира окончателна дата за изстрелване.

"Артемида II" е решаваща мисия за бъдещето на програмата, тъй като ще проправи пътя към "Артемида III" - планираното кацане на астронавти на лунната повърхност. Успехът ѝ ще отбележи историческо завръщане на човечеството в дълбокия космос и нова ера в лунните изследвания.

