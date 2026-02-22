НАСА отново отложи дългоочаквания полет до Луната, след като в събота се появи нов проблем с ракетата, съобщиха осведомителните агенции и БТА.

NASA

Сега най-ранната дата, на която четиримата астронавти от мисия "Артемис 2" ("Артемида 2") биха да поемат към естествения спътник на Земята, е през април.

НАСА установи най-новия проблем, само ден след като определи 6 март за дата на старта на първия пилотиран полет до Луната от повече от половин век. Снабдяването с хелий на горната степен на ракетата е прекъснато, заявиха официални представители. Непрекъснатата му доставка е от съществено значение за двигателите и за поддържането на налягането в резервоарите за гориво.

Този проблем няма нищо общо с изтичането на водородно гориво, което попречи на генералната репетиция на обратното броене на ракетата "Спейс лонч систъм" (Space Launch System) по-рано този месец и наложи повторен тест, отбелязва Асошиейтед прес.

Ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман каза, че спирането на хелия може да се дължи на дефектен филтър, клапан или свързващ елемент. Независимо от причината, единственият начин да се достигне до проблемното място и да се отстрани повредата е да се върне 98-метровата ракета в хангара за ремонт.

"Ще започнем подготовката за връщане в хангара и това ще изключи възможността за изстрелване през март", написа Айзъкман в социалната мрежа "Екс". Следващите възможности за изстрелване на мисията ще бъдат в началото или края на април. "Разбирам, че хората са разочаровани от това развитие на събитията", добави той. "Разочарование се усеща най-силно в екипа на НАСА, който работи неуморно, за да се подготви за това голямо начинание".

Изтичането на гориво вече забави с един месец старта на "Артемис 2". Вторият тест за зареждане с гориво в четвъртък не показа почти течове, което даде увереност на мениджърите, че могат да се стремят към изстрелване през март. Четиримата астронавти - трима американци и един канадец, бяха поставени под двуседмична карантина в петък вечерта, което е задължително преди полет, отбелязва Асошиейтед прес.

Всичко работеше добре с хелиевата система на ракетата по време на двете генерални репетиции, каза Айзъкман. "Неочакваното развитие" се появи по-късно по време на рутинните тестове.

Според плановете на НАСА мисията "Артемис 2" ще продължи приблизително десет дни и ще бъде първият пилотиран полет около Луната от над 50 години. Астронавтите обаче няма да кацнат на естествения спътник на Земята, а целта на мисията е проучвателна, отбелязва Асошиейтед прес. 

